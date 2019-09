Meteo Sud Italia: FRESCO e molto PIOVOSO

Giungono buone notizie per la situazione idrica al Meridione: il meteo di questo periodo, oltre a essere piuttosto fresco è e sarà anche particolarmente piovoso.

Per mostrare ciò da un punto di vista scientifico, ho scelto due grandi città del Sud (Bari e Palermo) all'incirca agli estremi di tale area geografica, per evidenziare l'andamento meteo previsto: ovviamente, tale analisi può andare bene anche per tutti gli altri comuni del Meridione.



Come si può notare dalle cartine mostrate, che sono curate da Wetterzentrale e rielaborate da noi, per il Sud è prevista una fase meteo decisamente piovosa, foriera di piogge e temporali su larga scala che porteranno una vera e propria boccata di ossigeno dopo la siccità piuttosto grave presente sul finire della scorsa estate.

Ricordo, infatti, che l'unico fronte freddo perturbato e piuttosto organizzato che ha coinvolto l'intera Italia è stato quello tra il 15 e il 16 luglio, mentre sono state piuttosto limitate le precipitazioni occasionali dettate da cedimenti di alta pressione.

A farne maggiormente le spese è stato il Sud, soprattutto la Sicilia è la Sardegna, ma ora queste due regioni, così come il resto del Meridione, sarà alle prese con un meteo decisamente fresco e piovoso: questa deve essere presa come una buona notizia.

