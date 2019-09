Meteo della settimana: dal MALTEMPO a cenni di SCHIARITE

Stiamo entrando nel clou della fase meteo fresca e piovosa che condizionerà il tempo ancora per diversi giorni: già due gocce fredde sono passate in rapida successione al Nord e al Centro, portando numerose piogge e temporali, e successivamente si sono spostate al Sud, condizionando pesantemente il meteo di tali regioni.

Cosa succederà adesso?

È prevista un'altra fase di maltempo piuttosto acuto, ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli vedono il nocciolo freddo del maltempo un po' troppo a ovest dell'Italia per poterla coinvolgere tutta: ciò non toglie che il meteo sarà particolarmente piovoso per le regioni occidentali, quindi possiamo parlare del Nord-Ovest, ma soprattutto delle due Isole Maggiori e di parte delle Tirreniche.

Le piogge per Sicilia e Sardegna saranno una vera e propria manna dal cielo, perché sono state le due regioni che hanno subito maggiormente la siccità in estate.

Cartine delle piogge previste tra il 10 e il 12 settembre: Meridione fortemente coinvolto.

Le riserve idriche, infatti, erano veramente allo stremo e i terreni diventati come savane: dal 30 agosto però è cambiato tutto e nelle due Isole Maggiori sta piovendo con particolare frequenza, addirittura superiore alla media, visto che settembre non è il mese più piovoso dell'anno, caratteristica che spetta solitamente a novembre e dicembre.

Area ciclonica nel lungo termine: più stabile al Nord.

Nel lungo termine però parrebbe ritornare l'alta pressione, che potrebbe coinvolgere maggiormente il Settentrione, mentre una circolazione ciclonica foriera di piogge e temporali condizionerebbe il meteo del Centro e del Sud: insomma, di grande stabilità non se ne vede neanche nel lungo termine, perlomeno per tutta Italia.

Pubblicato da Davide Santini

