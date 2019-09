Meteo 7 giorni: altre PERTURBAZIONI, in settimana nuovo insidioso VORTICE

METEO SINO AL 13 SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo resta piuttosto capriccioso Non accenna a placarsi l'influenza di una circolazione fresca ed instabile sull'Italia, che comporta forti turbolenze. Ulteriori impulsi perturbati nord-atlantici tendono a scorrere lungo un corridoio depressionario dal Nord Atlantico verso il Mediterraneo, coadiuvati da correnti nord-occidentali molto fresche per il periodo.

Una nuova perturbazione colpirà l'Italia Settentrionale e parte delle regioni centrali nella giornata di domenica, con situazioni di locale maltempo. L'anticiclone, troppo defilato ad ovest, non è in grado di respingere questi assalti perturbati. Anzi, la posizione della figura anticiclonica sbilanciata verso l'Islanda non fa altro che agevolare questi affondi freddi ed instabili verso le nostre latitudini.

Visto l'afflusso d'aria un po' più fresca, segnaliamo un netto calo termico con fioccate sulle Alpi fin sotto 2000 metri, visto che le temperature si porteranno ancor più sotto la media. L'avvio di settimana sarà ancora all'insegna dell'instabilità e delle temperature abbastanza basse, per il periodo, su molte aree dell'Italia.

METEO NUOVA SETTIMANA, VORTICE CICLONICO CON RISCHIO MALTEMPO

L'Estate 2019 sta velocemente abdicando anche in ambito mediterraneo, almeno in questa fase contrassegnata dal susseguirsi di impulsi instabili in serie d'origine nord-atlantica. Si conferma quindi uno schema ben consolidato con il Mediterraneo vulnerabile a veloci perturbazioni da nord, nell'ambito di scambi meridiani con l'Italia sotto tiro dell'aria fresca da nord.

Questo avviene in quanto l'anticiclone delle Azzorre resta troppo in disparte per proteggere il nostro Paese. Il tempo quindi stenta a migliorare, tanto che una nuova discesa di un impulso freddo e perturbato è atteso per martedì con target il Mediterraneo Centro-Occidentale, dove è attesa la genesi di un vortice che influenzerà il tempo soprattutto sull'Italia centro-meridionale.

Le regioni settentrionali resteranno ai margini di questa nuova fase instabile, a parte il Nord-Ovest che potrà essere temporaneamente coinvolto. Successivamente l'area ciclonica dovrebbe isolarsi tra Baleari e Nord Africa, mentre sull'Italia rinforzerebbe un campo di alta pressione con temperature in netta ripresa. Ci sarà meteo via via più stabile da giovedì, tranne che sulle due Isole Maggiori.

METEO DOMENICA 8 SETTEMBRE, ACUTO GUASTO METEO AL NORD

Quella che irromperà sulla scena italiana sarà la terza perturbazione della settimana, a conferma di un pieno ribaltone meteo rispetto al fine agosto anticiclonico e di caldo afoso. L'instabilità, nel corso della giornata domenicale, colpirà il Nord, specie il Triveneto e la Liguria con temporali anche violenti. Da segnalare le nevicate sulle Alpi Centro-Orientali, a tratti fino ai 1800 metri.

Maggiori aperture del cielo si avranno al Nord-Ovest, in un contesto di spiccata variabilità. La perturbazione lambirà anche le regioni centrali, con precipitazioni più organizzate tra Toscana, qua e là l'Appennino Centrale e Marche, specie settori centro-settentrionali. Ci sarà tempo migliore al Sud, pur con annuvolamenti anche compatti ma bassa probabilità di fenomeni.

METEO INIZIO SETTIMANA, BREVE TREGUA POI PEGGIORA

Quella di lunedì sarà una giornata interlocutoria e di attesa, in quanto prevarranno ovunque le schiarite grazie all'allontanamento verso est della perturbazione responsabile del maltempo domenicale. Residua variabilità è attesa sulle Alpi Orientali, sul Friuli ed in Sicilia con possibili rovesci e temporali.

Per martedì inizierà ad entrare in azione il nuovo peggioramento, legato ad un ulteriore affondo ciclonico nord-atlantico che seguirà però una traiettoria un po' più occidentale, generando un vortice ciclonico sul Mediterraneo Occidentale. Le piogge e i temporali riguarderanno soprattutto le Isole Maggiori, ma in parte anche il Nord-Ovest e la parte tirrenica del Centro-Sud Peninsulare.

CLIMA FRESCO, POI TEMPERATURE IN GRADUALE RIPRESA

La perturbazione domenicale vedrà un nuovo calo termico. In questa fase le temperature scenderanno verso livelli tipicamente autunnali su molte regioni del Nord Italia, in particolare laddove il maltempo sarà più rilevante. A seguire ci sarà un rialzo termico, con ritorno della colonnina di mercurio su valori più normali, nonostante il nuovo peggioramento.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il vortice mediterraneo porterà locali condizioni di maltempo per metà settimana al Centro-Sud, ma già tra giovedì e venerdì il meteo dovrebbe migliorare con gli ultimi disturbi attesi su parte del Meridione e sulle Isole. L'area ciclonica perderà di rilievo affondando sul Nord Africa ed in Italia si affermerebbe un promontorio anticiclonico con temperature in significativo aumento.

Meteo Francia: prime gelate a... due passi da Parigi

Meteo in Australia: i record di freddo tra Agosto e Settembre

Meteo Settimana prossima: PIOGGE E TEMPORALI A RAFFICA

Temperature Mar Mediterraneo e rischio "meteo esplosivo"

