Meteo domenica 8 settembre, arriva perturbazione con TEMPORALI anche forti

Correnti fresche nord-atlantiche affluiscono verso l'Italia, mantenendo meteo capriccioso e con i primi freschi anticipati dell'autunno. Si è creato un vero e proprio canale depressionario, lungo il quale scorrono queste perturbazioni e anche l'aria fresca in direzione del Mediterraneo.

Il campo di alta pressione risulta troppo defilato ad ovest e non è in grado di respingere questi assalti perturbati. Anzi, la posizione della figura anticiclonica sbilanciata verso l'Islanda non fa altro che agevolare questi affondi freddi ed instabili verso le nostre latitudini.

Meteo prossima settimana: NUOVO VORTICE verso Mediterraneo, ultime novità

Tale scenario sarà propizio per un nuovo imminente peggioramento, dopo la fase di parziale tregua di cui risente attualmente l'Italia. La nuova perturbazione dal Nord Europa porterà un nuovo carico di pioggia, temporali, fresco e persino la neve sulle Alpi fin sotto i 2000 metri.

Meteo, cambio di stagione, primi freddi e neve sulle Alpi

Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo prevista per domani, domenica 8 settembre. Quella che irromperà sulla scena italiana sarà la terza perturbazione della settimana, a conferma di un pieno ribaltone meteo rispetto al fine agosto anticiclonico e di caldo afoso.

L'instabilità, nel corso della giornata domenicale, colpirà soprattutto il Centro-Nord, specie il Triveneto con temporali a tratti violenti e poi anche zone dell'entroterra toscano, qua e là l'Appennino Centrale e Marche, specie settori settentrionali.

Da segnalare le nevicate sulle Alpi Centro-Orientali, a tratti sono ai 1800 metri su alcune zone di confine. Ci sarà tempo migliore al Sud, ma con deboli piovaschi su Campania ed Alta Calabria che tenderanno ad attenuarsi, a parte ulteriori rovesci possibili a ridosso dei maggiori rilievi.

Sono attese temperature inferiori alle medie del periodo, anche per effetto del transito della perturbazione. In questa fase le temperature scenderanno verso livelli tipicamente autunnali su molte aree del Nord Italia e versanti adriatici, in particolare laddove il maltempo sarà più rilevante.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina