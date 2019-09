Meteo 7 giorni: VARIABILE, nuova FORTE PERTURBAZIONE domenica. NEVE su Alpi

METEO SINO AL 12 SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Un primo impulso perturbato domina la scena meteo e sta attualmente transitando sull'Italia. Questo nuovo fronte è seguito dall'afflusso di correnti fresche nord-atlantiche. Si va così aprire un corridoio depressionario dal Nord Atlantico verso il Mediterraneo, entrando il quale sopraggiungeranno nuovi sistemi perturbati, sospinti da aria ancor più fresca.

L'anticiclone, troppo defilato ad ovest, non appare in grado di respingere questi assalti perturbati. Anzi, la posizione della figura anticiclonica sbilanciata verso l'Islanda non fa altro che agevolare questi affondi freddi ed instabili verso le nostre latitudini. Andiamo verso una rapida ulteriore decadenza stagionale, con l'estate che subirà un ulteriore duro colpo.

Quella di sabato sarà una giornata un po' variabile, ma sostanzialmente di attesa in quanto domenica ci sarà una nuova recrudescenza perturbata per un nuovo fronte che porterà piogge e temporali anche forti tra le regioni di Nord-Est e parte del Centro Italia. Attesa poi neve sulle Alpi fin sotto 2000 metri, visto che le temperature si porteranno ancor più sotto la media.

METEO PROSSIMA SETTIMANA, NUOVO VORTICE CICLONICO DA MONITORARE L'avvio di settimana sarà ancora all'insegna dell'instabilità e delle temperature sotto media su molte aree dell'Italia. Ci sarà infatti fresco, ulteriormente enfatizzato da un contesto a tratti ventoso. L'Estate 2019 sta definitivamente per cedere anche in ambito mediterraneo, sotto questi impulsi instabili in serie.

Si conferma quindi uno schema ben consolidato con il Mediterraneo vulnerabile a veloci perturbazioni da nord, nell'ambito di scambi meridiani con l'Italia coinvolta da una circolazione fresca da nord e nord/ovest. Questo avviene in quanto l'anticiclone delle Azzorre risulta defilato troppo ad ovest per proteggere il nostro Paese.

Una nuova discesa di un impulso freddo e perturbato è atteso per martedì con target il Mediterraneo Centro-Occidentale, dove è attesa la genesi di un vortice che influenzerà il tempo soprattutto sull'Italia centro-meridionale. Successivamente l'area ciclonica dovrebbe isolarsi tra Baleari e Nord Africa, mentre sull'Italia rinforzerebbe un campo di alta pressione con temperature in netta ripresa.

METEO SABATO 7 SETTEMBRE, SPICCATA VARIABILITA'

Per quanto concerne il Nord Italia, andremo verso un temporaneo miglioramento dopo il maltempo del giorno precedente. Ci sarà una certa variabilità, con piovaschi isolati più probabili tra il Nord-Est e l'Emilia Romagna, con tendenza a nuovo peggioramento verso sera. Andrà peggio sul Centro Italia, con frequenti precipitazioni sparse nell'arco della giornata.

I fenomeni più intensi potrebbero riguardare le zone interne e poi i litorali adriatici. Spiccata variabilità anche al Sud, con precipitazioni inizialmente su Campania ed Alta Calabria. Nel pomeriggio rovesci qua e là in Appennino, in estensione verso le zone costiere adriatiche ed il Salento.

METEO DOMENICA, NUOVO GUASTO METEO

L'intrusione di una terza perturbazione sarà causa di un nuovo peggioramento. L'instabilità colpirà soprattutto il Centro-Nord, specie il Triveneto con temporali a tratti violenti e poi anche zone dell'entroterra toscano e Marche, specie settori settentrionali. Ci sarà tempo migliore al Sud, ma con deboli piovaschi su Campania ed Alta Calabria che tenderanno ad attenuarsi.

TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI, CLIMA FRESCO

Il weekend vedrà temperature inferiori alle medie del periodo, anche in virtù del fatto che potrebbe sopraggiungere una nuova irruzione fredda dal Nord Europa proprio per domenica. In questa fase le temperature scenderanno verso livelli tipicamente autunnali su molte regioni del Nord Italia, in particolare laddove il maltempo sarà più rilevante.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Per l'inizio della nuova settimana avremo iniziali schiarite, salvo residua variabilità sulle Alpi Orientali e all'estremo Sud. Già da martedì inizierà ad entrare in azione un nuovo peggioramento, legato ad un ulteriore affondo ciclonico nord-atlantico che seguirà però una traiettoria un po' più occidentale. Le piogge e i temporali riguarderanno soprattutto le Isole ed il Centro-Sud.

