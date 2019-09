Meteo per domani, sabato 7 settembre. Avvio weekend instabile, i dettagli

Siamo in una fase dominata da una circolazione meteo più fresca, con una serie d'impulsi perturbati veicolati da correnti nord-atlantiche. Continua la fase di dinamicità meteo esasperata sull'Italia, attualmente interessata da un fronte organizzato tra il Nord e parte dele regioni centrali.

La perturbazione è seguita dall'afflusso di correnti fresche nord-atlantiche, con temperature che tendono ulteriormente a calare. L'anticiclone, troppo defilato ad ovest, non appare in grado di respingere l'assalto di queste perturbazioni.

METEO, ulteriore raffreddamento. Weekend temperature ovunque sotto media

I contrasti termici esplosivi, derivanti dall'intrusione di quest'aria così fresca rispetto a quella più calda ed umida preesistente, sono all'origine di temporali anche particolarmente intensi, localmente associati ad episodi di grandine e colpi di vento. Insomma, non mancano i nubifragi.

Questa ferita ciclonica avrà ripercussioni per tutto il weekend, anche perchè domenica giungerà l'ennesima perturbazione. Ma vediamo prima, nel dettaglio, l'evoluzione meteo attesa per la giornata di domani, sabato 7 settembre.

Meteo, arriva la prima NEVE della stagione sulle Alpi. Ecco tutti i dettagli

Per quanto concerne il Nord Italia, andremo verso un temporaneo miglioramento dopo il maltempo di venerdì. Ci sarà una certa variabilità, con piovaschi isolati più probabili tra il Nord-Est e l'Emilia Romagna. Andrà peggio sul Centro Italia, con frequenti precipitazioni sparse nell'arco della giornata.

I fenomeni più intensi potrebbero riguardare la Bassa Toscana e l'Alto Lazio, anche lungo le coste. Spiccata variabilità anche al Sud, con precipitazioni inizialmente su Campania ed Alta Calabria. Nel pomeriggio rovesci qua e là in Appennino, in estensione verso le zone costiere adriatiche ed il Salento.

Le temperature caleranno ancora al Centro-Sud, mentre subiranno dei temporanei rialzi al Nord per via di un maggiore soleggiamento. Nel complesso il clima risuterà piuttosto fresco e con temperature inferiori alle medie del periodo, in attesa di un ulteriore flessione termica, su alcune regioni, per domenica.

