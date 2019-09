Meteo Burrascoso, Vento, Piogge, Temporali e tanto Fresco

Evoluzione meteo: una corrente d'aria fredda in discesa dal nord Europa alimenta un vortice di bassa pressione in formazione sul mare di Liguria. Il meteo è già in severo peggioramento su molte zone del Nord, specialmente sulle aree occidentali.

Nel corso della giornata di oggi, il quadro meteorologico andrà ulteriormente peggiorando su tutte le regioni settentrionali, dove si susseguiranno piogge sparse e numerosi temporali. Col passare delle ore i fenomeni colpiranno la Toscana, le Marche e un po' tutta la fascia adriatica del Centro Italia, sino al Molise e alla Puglia settentrionale.

Lago sull'Himalaya colmo di ossa umane, un mistero difficile da risolvere

Il meteo comincerà a dare segnali di miglioramento verso la sera ad iniziare dai settori più occidentali del Nord, mentre rimarrà alquanto instabile sul Nord Est e sulla fascia adriatica.

Sul resto del Paese il quadro meteorologico si manterrà più tranquillo con ampie zone di bel tempo sulla Sardegna, la Sicilia occidentale, la Calabria e tutta l'area ionica. Le temperature saranno in diminuzione al Nord e sui settori adriatici. Stazionarie altrove.

Meteo estremo: devastante alluvione in Gargano ad inizio settembre 2014

Sabato il contesto meteorologico risulterà più clemente al Nord, dove i maggiori problemi si avvertiranno sui rilievi alpini e prealpini, con il rischio ancora di qualche rovescio temporalesco in possibile sconfinamento verso le pianure del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Più instabile invece la situazione al Centro Italia, con piovaschi e temporali possibili nel sud della Marche, in Umbria, Abruzzo fino a gran parte del Lazio. Coinvolto parzialmente anche il Molise. Sole prevalente, salvo qualche nube di passaggio sulla Sardegna, la Sicilia e gran parte delle regioni meridionali.

Meteo 15 giorni, tra BURRASCHE autunnali il colpo di coda dell'Estate

Sabato le temperature torneranno a guadagnare qualche grado al Nord, ad eccezione del Triveneto dove il tempo, come detto, si manterrà più incerto.

Nonostante il miglioramento del meteo nel primo step del fine settimana, il quadro meteorologico non ne vorrà proprio sapere di tornare tranquillo. La seconda parte del fine settimana infatti, sarà nuovamente contrassegnata dal maltempo. Su domenica un nuovo contributo d'aria fredda porterà allo sviluppo di un ennesimo vortice ciclonico sul golfo ligure.

Meteo 7 giorni: Italia assediata da varie PERTURBAZIONI in serie. RINFRESCA

Il meteo tornerà grigio e piovoso su tutte le regioni settentrionali. Torneranno anche i temporali e viste le temperature in caduta libera, farà la sua comparsa anche la neve sui settori alpini. Il peggioramento di domenica tuttavia sarà più rapido. Già dal primo pomeriggio lo scenario meteorologico andrà migliorando sul Nord Ovest, mentre rimarrà assai compromesso sui settori orientali, sul nord della Toscana, dell'Umbria e delle Marche. Temperature in forte diminuzione al Nord.

Tempo nel complesso buono invece ancora una volta al Sud e sul resto delle regioni del Centro. Qui le temperature non faranno registrare grossi scossoni salvo una moderata diminuzione di circa 2-3°C rispetto al Sabato.

METEO VIOLENTO, meglio se il fresco sarà dirompente: ecco perché

Per vedere un ritorno a condizioni di tempo migliore al Nord, bisognerà fare affidamento alla giornata di lunedì, quando il sole riprenderà a splendere con maggior convinzione.

Sarà garanzia di futuro bel tempo? Pare di no, cari Lettori, se tutto sarà confermato, tra martedì e mercoledì ecco arrivare un nuovo vortice di maltempo. Ma di questo ce ne occuperemo in altra sede.

Fa una certa impressione parlare di FRESCO, ma è il trend meteo

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina