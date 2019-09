Meteo 7 giorni: nuovo PEGGIORAMENTO a suon di temporali. CALO TERMICO

METEO SINO AL 9 SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Siamo alle prese con un miglioramento meteo, ma si tratta solo di una tregua prima che entri in azione un nuovo impulso perturbato. La novità più saliente è l'afflusso d'aria più fresca nord-atlantica, che ha il merito di riportare le temperature su valori prossimi alla media. Seguiranno altre irruzioni fresche al seguito delle prossime perturbazione

In questo frangente residue condizioni di maltempo, legate alla vecchia perturbazione, si concentrano al Sud, con l'anticiclone delle Azzorre che spinge temporaneamente verso l'Italia. E' però alle porte una nuova perturbazione dalla Francia, che irromperà sulla scena ancor prima che si esaurisca la circolazione instabile sull'estremo Sud Italia.

Il nuovo fronte, atteso in transito tra giovedì e venerdì, sarà ancora sospinta dal flusso di correnti fresche nord-atlantiche. L'anticiclone, troppo defilato ad ovest, non sarà in grado di respingere l'assalto della perturbazione. Andiamo verso una rapida ulteriore decadenza stagionale, con l'estate che subirà un duro colpo, visto che le temperature si porteranno fin sotto le medie.

METEO WEEKEND, ALTRO AFFONDO FREDDO ED INSTABILE

A seguito della nuova perturbazione attesa per giovedì, arriverà aria ancor più fresca dal Nord Europa. Inizierà una nuova fase, ben più dinamica, anche se non ancora di stampo autunnale. Ci attendiamo altro maltempo e con annesso calo termico che avrà ripercussioni per tutto il weekend, quando l'instabilità rimarrà protagonista in molte regioni.

Ci sarà infatti fresco e un contesto a tratti ventoso. Una nuova perturbazione, ancora dal Nord Europa, potrebbe entrare in scena domenica, pilotata da una saccatura in affondo dalla Penisola Scandinava. Sembra pertanto probabile un nuovo peggioramento che rovinerà il fine settimana, con tempo piuttosto turbolento soprattutto al Centro-Nord.

Si conferma quindi uno schema ben consolidato con il Mediterraneo vulnerabile a veloci perturbazioni da nord, nell'ambito di scambi meridiani con l'Italia coinvolta da una circolazione fresca da nord e nord/ovest. Questo avviene in quanto l'anticiclone delle Azzorre risulta defilato troppo ad ovest per proteggere il nostro Paese.

METEO GIOVEDI' 5 SETTEMBRE, ARRIVA NUOVO FRONTE TEMPORALESCO

Avvio di giornata ancora soleggiato quasi ovunque, tranne al Sud con precipitazioni ulteriori specie tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio non mancheranno rovesci a macchia di leopardo anche sulla dorsale appenninica meridionale e sull'entroterra pugliese. Qualche occasionale acquazzone, più localizzato, potrebbe verificarsi anche sull'entroterra abruzzese. Continuerà il maltempo in Sicilia.

Nella seconda parte della giornata rovesci e temporali sparsi arriveranno rapidamente al Nord a partire da ovest, in estensione dalle Alpi a parte della Val Padana e fino in Liguria, per via della nuova perturbazione dalla Francia. Le precipitazioni si estenderanno verso Alto Triveneto e Toscana Settentrionale entro sera. Non escluse locali grandinate e colpi di vento.

METEO VENERDI' 6 SETTEMBRE, SPICCATA INSTABILITA'

Sarà una giornata turbolenta un po' su tutto il Centro-Nord, con precipitazioni sparse intermittenti che risulteranno più diffuse sulle aree del medio-alto versante adriatico. Al Nord i fenomeni si localizzeranno tra Emilia Romagna e Basso Veneto, con tendenza a miglioramento sulle rimanenti regioni a partire da ovest. Al Sud più sole al mattino, poi temporali specie sulle zone interne.

ULTERIORE CALO TERMICO NEL WEEKEND, TEMPERATURE SOTTO MEDIA

A seguito della nuova perturbazione, irromperà poi aria più fresca che si estenderà a tutta l'Italia entro venerdì. Ci attende un fine settimana ancora fresco e con temperature inferiori alle medie del periodo, anche in virtù del fatto che potrebbe sopraggiungere una nuova irruzione fredda dal Nord Europa entro domenica.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Ci attende un weekend decisamente capriccioso, in quanto entro domenica non è esclusa l'intrusione di una terza perturbazione, ancora in discesa dal Nord Europa e con correnti ulteriormente più fresche settentrionali al seguito. La prima decade di settembre si concluderà quindi con clima fresco e temperature sotto le medie su gran parte d'Italia.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

