METEO domani, 4 settembre. MALTEMPO all'estremo Sud, SOLE al Centro-Nord

Una perturbazione nord-atlantica è causa di un generale sconquasso meteo sull'Italia e soprattutto di un generale calo termico dovuto all'intrusione di correnti fresche nord-occidentali, che hanno spazzato via l'aria calda e afosa che indugiava su tutto il Paese.

Il sistema frontale giunto dalla Francia ha agganciato la piccola depressione che si trovava sul Basso Tirreno, enfatizzando ulteriormente l'instabilità con particolare riferimento al Centro-Sud, dove non mancano piogge e temporali anche violenti.

METEO, dilaga aria fresca con crollo termico. Ma è solo l'inizio

Il rischio di nubifragi è da addebitare al contrasto brusco tra le correnti fresche da nord e l'aria caldo-umida ancora presente, nei bassi strati al Sud. L'alta pressione è in ritirata solo temporanea, visto che tornerà parzialmente a spingere sull'Italia, garantendo un miglioramento almeno temporaneo.

Ci stiamo comunque avviando ad una nuova fase meteo, ben più dinamica anche se non ancora di stampo autunnale. Vediamo il dettaglio dell'evoluzione meteo prevista per la giornata di domani, mercoledì 4 settembre.

Meteo: venti di Bora, più fresco, temporalesco per decadenza Estate

Ritroveremo condizioni di generale bel tempo fin dal mattino al Centro-Nord, a parte residui annuvolamenti sui versanti adriatici, ma in esarimento. Un po' di instabilità indugerà al Sud, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni risulteranno più organizzati in Sicilia, dove non vanno esclusi dei nubifragi. Rovesci sparsi si avranno su bassa Calabria, Salento e rilievi appenninici del sud Sardegna, ma anche tra Cilento e Lucania meridionale. Le temperature non subiranno variazioni, assestandosi su valori prossimi alle medie stagionali.

Pubblicato da Mauro Meloni

