Meteo: venti di Bora, più fresco, temporalesco per decadenza Estate

Evoluzione meteo: come previsto, lo scenario meteorologico generale sta decisamente cambiando. L'anticiclone sub tropicale che per tantissimo tempo ha soggiornato sul nostro Paese, comincia a perdere seriamente di energia. Insomma, senza particolari giri di parole, ci stiamo gradualmente liberando da quella pesante atmosfera calda ed appiccicosa che ha caratterizzato gran parte dell'Estate 2019.

Ora si volta pagina, cominciamo a respirare le prime essenze di fine estate, ma soprattutto inizieremo a vedere i cieli più imbronciati, pronti a caricarsi di piogge e temporali. Ovviamente anche i termometri non resteranno certo fermi e approfitteranno per perdere giorno dopo giorno qualche grado.

Meteo due settimane d'AUTUNNO, molti temporali, ulteriore refrigerio

Dopo questa doverosa premessa, ecco che la giornata di oggi sarà ancora fortemente disturbata da parecchie piogge e temporali dovuti ad una persistenza dei venti di Bora che penalizzeranno in particolare l'area adriatica del Centro e buona parte del Sud. Complice anche un residua circolazione ciclonica sul basso Tirreno. Su queste zone le temperature caleranno ulteriormente di qualche grado.

Questo contesto tuttavia, non sarà comunque cosa per tutti. Al Nord, dopo una residua incertezza nella prima parte del giorno sulle zone orientali, il tempo trascorrerà tutto sommato tranquillo come del resto sull'area tirrenica del Centro e sulla Sardegna. Qui le temperature non faranno registrare grossi scossoni.

Meteo 7 giorni: TEMPORALI mettono fine a CALDO e AFA

Infine tra mercoledì e giovedì, il meteo si manterrà ancora incerto all'estremo sud del Paese, mentre sul resto d'Italia un flebile respiro dell'alta pressione delle Azzorre ci illuderà con il ritorno di un po' di sole e di temperature comunque molto gradevoli.

Come detto però, sarà solo una piacevole illusione in quanto, tra giovedì sera e venerdì, un nuovo impulso d'aria fredda in discesa dal nord Europa, punterà nuovamente dritto verso il Bel Paese. Ci attendiamo dunque un nuovo peggioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi. Ma di questo ce ne occuperemo in altri editoriali.

Meteo per domani, FRONTE in marcia al Centro-Sud. TEMPORALI anche violenti

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Gli effetti dell'uragano Dorian sulle Bahamas: video meteo terrificante

- ANCONA

- AOSTA

Dorian è l'uragano più violento della storia moderna

- BARI

- BOLOGNA

Al via la stagione dei nubifragi e del rischio meteo crescente

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

Meteo settimina: forte CALDO finito! MALTEMPO frequente

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina