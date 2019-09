Meteo 7 giorni: PERTURBAZIONI e FRESCO verso Italia, nuovo MALTEMPO

METEO SINO ALL'8 SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Il contesto meteo piuttosto dinamico di quest'avvio di settimana sembra destinato a proseguire nel corso della settimana. La novità più saliente è l'attuale afflusso d'aria più fresca nord-atlantica, che ha il merito di riportare le temperature su valori prossimi alla media, se non anche lievemente inferiori al normale.

L'Anticiclone africano distrutto, svolta meteo inaspettata

Il maltempo si concentra al Centro-Sud e si andrà ulteriormente localizzando, nel corso di mercoledì, tra le estreme regioni meridionali e la Sicilia. In questo frangente l'anticiclone delle Azzorre proverà una temporanea rimonta verso l'Italia ma proprio nel corso di giovedì un nuovo fronte nord-atlantico sembra in grado di penetrare verso l'Italia.

Non avrà quindi fatto a tempo ad esaurirsi completamente la vecchia perturbazione in azione all'estremo Sud che già ci sarà la nuova pronta ad entrare in azione dalla Francia, ancora sospinta dal flusso di correnti fresche nord-atlantiche. Andiamo verso la classica decadenza stagionale, con il caldo che verrà ulteriormente spazzato via dalle correnti oceaniche.

Crisi del clima e ghiacci della Groenlandia: estate 2019 drammatica, ma può accadere di peggio

METEO MOVIMENTATO DOPO META' SETTIMANA, NUOVA PERTURBAZIONE

Giovedì il tempo peggiorerà nuovamente a partire dal Nord-Ovest, con l'anticiclone che non sarà in grado di respingere l'assalto della perturbazione in scorrimento sul bordo orientale dell'anticiclone delle Azzorre, defilato appena ad ovest dell'Italia. Inizierà una nuova fase, ben più dinamica anche se non ancora di stampo autunnale.

METEO domani, 4 settembre. MALTEMPO all'estremo Sud, SOLE al Centro-Nord

Ci attendiamo altro maltempo e con annesso calo termico che rischierebbe di tenere sotto scacco l'Italia anche nel successivo weekend, quando l'instabilità potrebbe perdurare soprattutto sui rilievi e versanti orientali della Penisola, in un contesto climatico dai connotati tipicamente settembrini. Ci sarà infatti fresco e un contesto a tratti ventoso.

Una nuova perturbazione, ancora dal Nord Europa, potrebbe entrare in scena entro domenica, pilotata da una saccatura in affondo dalla Penisola Scandinava. Si conferma quindi uno schema con il Mediterraneo vulnerabile a veloci perturbazioni da nord, nell'ambito di scambi meridiani con l'Italia coinvolta da una circolazione fresca da nord e nord/ovest.

Meteo due settimane d'AUTUNNO, molti temporali, ulteriore refrigerio

METEO MERCOLEDI' 4 SETTEMBRE, MALTEMPO ALL'ESTREMO SUD

Ritroveremo condizioni di generale bel tempo fin dal mattino al Centro-Nord, a parte residui annuvolamenti sui versanti adriatici, ma in esaurimento. Qualche addensamento è atteso inizialmente anche tra Prealpi e zone pedemontane della Val Padana, ma in successivo rapido dissolvimento.

Al via la stagione dei nubifragi e del rischio meteo crescente

Un po' di instabilità indugerà al Sud, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni risulteranno più organizzati in Sicilia, dove non vanno esclusi dei nubifragi. Rovesci sparsi si avranno su Calabria centro-meridionale, Salento e rilievi appenninici tra Cilento e bassa Lucania.

METEO PEGGIORA DA GIOVEDI' PER NUOVA PERTURBAZIONE

Meteo Centro-Sud: questa è la stagione dei temporali

Avvio di giornata ancora soleggiato quasi ovunque, tranne al Sud con precipitazioni ulteriori specie tra Calabria e Sicilia. Nella seconda parte della giornata rovesci e temporali sparsi arriveranno al Nord a partire da ovest, per via della nuova perturbazione dalla Francia. Le precipitazioni si estenderanno verso Alto Triveneto e Toscana Settentrionale entro sera.

CLIMA PIU' SETTEMBRINO, ULTERIORE CALO TERMICO NEL WEEKEND

Un temporaneo rialzo termico è atteso al Nord e versanti tirrenici verso metà settimana, ma senza eccessi di caldo. A seguito della nuova perturbazione, irromperà poi aria più fresca che si estenderà a tutta l'Italia entro venerdì. Ci attende un fine settimana ancora fresco e con temperature inferiori alle medie del periodo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il nuovo peggioramento atteso tra giovedì e venerdì rapido, seguito da condizioni di spiccata variabilità fino al weekend. A proposito del fine settimana, entro domenica non è esclusa l'intrusione di una terza perturbazione, ancora in discesa dal Nord Europa e con aria correnti fresche settentrionali al seguito.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

