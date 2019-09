Meteo 7 giorni: TEMPORALI mettono fine a CALDO e AFA

METEO SINO AL 7 SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Settembre presenta subito un volto meteo piuttosto imbronciato, con fresche correnti nord-atlantiche pronte a spazzare via il caldo ancora presente negli ultimi giorni. Questo avvio di settimana instabile deriva dall'azione congiunta di una depressione sul Basso Tirreno con una perturbazione giunta dalla Francia, quest'ultima seguita dall'irruzione d'aria più fresca.

Il fronte nord-atlantico interagirà con la depressione mediterranea, enfatizzando ulteriormente l'instabilità con il peggioramento che si andrà a localizzare al Centro-Sud, dove non mancheranno martedì piogge e temporali anche violenti. Ci sarà rischio di nubifragi, per via del contrasto brusco tra le correnti fresche da nord e l'aria caldo-umida ancora presente, nei bassi strati al Sud.

Andiamo verso la classica decadenza stagionale, con il caldo che verrà spazzato via dall'intromissione d'aria più fresca atlantica. Il calo termico non sarà indolore e potranno aversi, come detto, nuovi fenomeni temporaleschi di forte intensità. Il dominio del campo di alta pressione verrà così messo, almeno temporaneamente a tacere.

NUOVO IMPULSO PERTURBATO DOPO META' SETTIMANA

La novità meteo saliente sarà l'afflusso d'aria ben più fresca nord-atlantica, che riporterà le temperature su valori prossimi alla media, se non anche lievemente inferiori. Tuttavia, da mercoledì il tempo migliorerà in modo deciso al Centro-Nord, mentre instabilità continuerà a coinvolgere l'estremo Sud e la Sicilia.

In questo frangente l'anticiclone delle Azzorre proverà una temporanea rimonta verso l'Italia ma proprio nel corso di giovedì un nuovo fronte nord-atlantico sembra in grado di penetrare verso l'Italia, scorrendo lungo il bordo orientale dell'anticiclone. Inizierà una nuova fase, ben più dinamica anche se non ancora di stampo autunnale.

Questo nuovo affondo freddo e perturbato proveniente dalla Francia, porterà altro maltempo e con annesso calo termico che rischierebbe di tenere sotto scacco l'Italia anche nel successivo weekend, quando l'instabilità potrebbe perdurare soprattutto sui rilievi e versanti orientali della Penisola, in un contesto climatico dai connotati tipicamente settembrini.

METEO MARTEDI' 3 SETTEMBRE, INTENSO FRONTE TEMPORALESCO

La perturbazione sopraggiunta dalla Francia, con l'aria fresca associata, ravviverà la depressione sul Basso Tirreno. Ci attende quindi una giornata molto instabile soprattutto al Centro-Sud, con precipitazioni prevalentemente temporalesche e con rischio di fenomeni violenti soprattutto al pomeriggio su aree interne e settori adriatici.

Trattandosi di un peggioramento incisivo, le precipitazioni coinvolgeranno non solo le zone interne ma anche a quelle costiere, con tendenza a peggioramento anche in Sicilia a partire dai settori settentrionali. Ampie schiarite tenderanno a prendere il sopravvento al Nord e sull'alto Tirreno, salvo residua variabilità sul Nord-Est con fenomeni residui perlopiù relegati sulla Romagna.

TEMPORANEO MIGLIORAMENTO METEO A META' SETTIMANA

Mercoledì ritroveremo bel tempo al Nord, mentre un po' di instabilità indugerà al Sud, con precipitazioni più organizzate in Sicilia, dove non vanno esclusi dei nubifragi. Giovedì inizierà ancora soleggiato quasi ovunque, tranne al Sud, ma nella seconda parte della giornata rovesci e temporali arriveranno al Nord, per via della nuova perturbazione dalla Francia.

TEMPERATURE IN CALO, CLIMA PIU' SETTEMRINO

L'aria calda ed afosa verrà del tutto spazzata via e si aprirà una fase ben più fresca, tipicamente settembrina. Le temperature caleranno anche di 6/8 gradi e soprattutto avremo aria più asciutta, per le correnti settentrionali. Un temporaneo rialzo termico è atteso al Nord e versanti tirrenici verso metà settimana, ma senza eccessi di caldo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Confermato il nuovo radicale peggioramento subito dopo metà settimana, per un impulso freddo e perturbato in discesa dal Nord Europa verso il Mediterraneo, che riporterà altro maltempo e un ulteriore calo delle temperature fin verso il Sud. Sarà comunque un peggioramento rapido, seguito da condizioni di spiccata variabilità fino al weekend.

