Al via la stagione dei nubifragi e del rischio meteo crescente

Eccolo, è arrivato Settembre. Il 1° del mese, cioè ieri, è iniziato l'Autunno. Lo dice la convenzione internazionale, ma pensandoci bene lo dicono persino le condizioni meteo italiane.

Condizioni meteo che sono peggiorate e che nell'ultima settimana di agosto hanno portato non pochi temporali un po' su tutte le regioni. Sapete qual è la differenza sostanziale rispetto ai mesi scorsi? Che ora le perturbazioni riescono a impegnare facilmente le regioni del Centro Sud e le due Isole Maggiori.

Meteo: avremo una settimana fresca e temporalesca

Statistiche alla mano possiamo dirvi che a Settembre iniziano a crearsi le condizioni ideali per le cosiddette "gocce fredde", se preferite per i vortici ciclonici mediterranei. Ne abbiamo avuto un assaggio nel corso del weekend: è bastata la presenza di poca aria fresca in quota per accendere la miccia dei temporali. Per andare a strutturare piccoli di vortici di bassa pressione a spasso per il Mediterraneo.

Ecco, considerando questi aspetti possiamo giustificare ampiamente il titolo dell'articolo, ovvero stiamo entrando nel periodo più propizio ai nubifragi. Perché fa ancora caldo e anche se le temperature diminuiscono - questa settimana scenderanno ancora - il calore è contenuto nelle acque del Mediterraneo. Non basterà certo un po' di vento fresco da nord per disperdere tutto questo calore. Servirà ben altro, magari proprio grossi vortici ciclonici.

Il meteo degli estremi, tra il tropicale e il continentale

Avete visto cos'è successo negli ultimi giorni? I temporali che si sono scatenati in varie regioni - ad esempio in Sardegna e Sicilia, giusto per citarne due - sono stati accompagnati da furiose raffiche di vento. I nubifragi hanno provocato allagamenti e qualche danno, anche se per ora non più di tanto.

Ma siamo appena all'inizio dell'Autunno, anzi c'è chi ancora considera settembre un mese d'Estate. Quindi proviamo a immaginare cosa potrebbe succedere le prossime settimane, senza dimenticarsi che ad ottobre i vortici ciclonici del Mediterraneo possono rivelarsi ancora più cattivi.

Chiaramente non dobbiamo immaginarci nulla di minimamente paragonabile a quel che sta accadendo a ridosso degli USA sudorientali, dove l'enorme uragano Dorian sta gettando milioni di persone nel panico più totale. Qui da noi non potranno succedere cose di quel tipo, eppure negli ultimi anni abbiamo visto come i vortici di bassa pressione del Mediterraneo siano in grado - qualche volta - di assumere caratteristiche simil tropicale. Sia come struttura che come entità delle precipitazioni.

Elementi da non trascurare, che serviranno a tenere alta la guardia perché l'Autunno è una delle stagioni più pericolose in assoluto. O almeno, lo è diventaa negli ultimi decenni.

