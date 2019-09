Meteo per domani, lunedì 2 Settembre. FORTI TEMPORALI e FRESCO in arrivo

Lo scenario meteo è sempre più movimentato sul Mediterraneo e sull'Italia a causa di ulteriori infiltrazioni instabili che contribuiscono ad indebolire ulteriormente una struttura di alta pressione che sta visibilmente perdendo colpi.

Un piccolo vortice ciclonico si è nuovamente scavato tra le Isole Maggiori ed il Tirreno Meridionale, determinando una generale recrudescenza dell'instabilità atmosferica un po' su tutta l'Italia Cento-Meridionale, con attività temporalesca non solo nelle ore diurne.

Meteo inizio settimana, crollo temperature su tutta Italia

A complicare ulteriormente il quadro si va approssimando dalla Francia una perturbazione nord-atlantica, in seno ad una nuova saccatura che riuscirà a trovare un varco sul Mediterraneo, attratta dalla lacuna ciclonica presente sui mari del Sud.

L'instabilità mediterranea e la prima perturbazione nord-atlantica settembrina ci va conducendo verso una prima parte di settimana particolarmente turbolenta. Ecco il dettaglio del meteo previsto per domani, lunedì 2 Settembre.

Focus Meteo attesi FORTI PIOGGE e TEMPORALI, vediamo i dettagli

Il primo vero impulso perturbato settembrino irromperà a partire dal Nord Italia, attirato dal piccolo insidioso vortice ancora presente sul Basso Tirreno. Ciò favorirà tempo instabile, a tratti perturbato, con temporali anche intensi in evoluzione dal Nord verso parte del Centro Italia.

Non andrà moto meglio al Sud, con rovesci soprattutto pomeridiani e più organizzati in Sicilia. L'evoluzione di questo impulso perturbato andrà a riattivare il minimo depressionario pre-esistente, mantenendo condizioni meteo instabili anche per i giorni a seguire.

L'afflusso di correnti più fresche settentrionali porterà refrigerio a partire dalle regioni settentrionali e in successiva estensione al resto della Penisola. Il refrigerio sarà più marcato sull'area alpina. Tra il Sud e la Sardegna il clima permarrà ancora caldo.

