Meteo 7 giorni: verso MALTEMPO. TEMPORALI e CROLLO TERMICO

METEO SINO AL 6 SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Nonostante il dominio anticiclonico, lo scenario meteo è sempre più movimentato a causa di ulteriori infiltrazioni instabili che contribuiscono ad indebolire la struttura di alta pressione. Un piccolo vortice di bassa pressione si va scavando tra Isole Maggiori e Tirreno Meridionale, determinando una generale recrudescenza dell'instabilità atmosferica.

Siamo quindi alle prese con una nuova goccia fredda che alimenta i temporali, attesi più organizzati tra Sardegna e Basso Tirreno, ma anche nelle ore più calde lungo tutte le aree interne e montuose. Si tratta di temporali distribuiti in modo irregolare, come tipico delle gocce fredde di fine estate. Questi temporali vanno a braccetto con la presenza di caldo ed afa nei bassi strati.

La presenza dell'aria caldo-umida nei bassi strati è un ulteriore stimolo all'innesco dei temporali, che localmente risultano anche violenti. Si va verso la classica decadenza stagionale, pur con le temperature ancora alte. Questa fase calda, che peraltro domina anche su molte parti d'Europa, verrà spazzata via in avvio di settimana dall'intromissione d'aria più fresca atlantica.

MALTEMPO IN SETTIMANA E BRUSCA RINFRESCATA

La novità meteo saliente sarà l'afflusso d'aria ben più fresca nord-atlantica, al seguito di un fronte freddo temporalesco in discesa dalla Francia. Il dominio del campo di alta pressione verrà così messo decisamente a dura prova fra lunedì e martedì, per via del fatto che questo affondo perturbato andrà ad agganciare la pur modesta saccatura presente sul Basso Tirreno.

Ci sarà quindi un drastico cedimento dell'anticiclone con un guasto meteo più organizzato e congeniale al netto declino dell'estate. Un fronte temporalesco attraverserà l'Italia, a partire proprio dal Settentrione a cui seguirà una marcata flessione delle temperature con l'aria fresca che dilagherà fin verso il Sud entro martedì.

La novità sarà stavolta proprio l'aria fresca nord-atlantica al seguito, che scalzerà la bolla d'aria caldo-umida presente nei bassi strati. Inizierà una nuova fase, ben più dinamica e con i primi cenni d'autunno. L'instabilità non mollerà la presa e tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre potrebbe realizzarsi un nuovo affondo freddo e perturbato proveniente dalla Francia, con altro maltempo.

METEO DOMENICA PRIMO SETTEMBRE CON PIOGGE E TEMPORALI

Il primo giorno d'autunno meteorologico vedrà l'instabilità ancor più alla ribalta, con attività temporalesca che risulterà ancora più accentuata sulle due Isole Maggiori. I fenomeni temporaleschi saranno localmente presenti fin dal mattino, anche forti, in estensione verso i settori occidentali e settentrionali della Sicilia.

Inizialmente avremo tempo discreto sul resto d'Italia, pur con annuvolamenti e stratificazioni presenti. Seguirà un'attiva cumulogenesi diurna, con molti temporali lungo la dorsale appenninica e zone adiacenti, localmente in sconfinamento verso le coste di Lazio e Campania. Potranno aversi fenomeni occasionalmente intensi e con grandine.

Scenario relativamente più tranquillo in una prima fase al Nord, dove i temporali resteranno perlopiù relegati alle zone alpine e prealpine, ma con episodici sconfinamenti probabili su pianure più settentrionali e quelle del Piemonte. In tarda sera fenomeni in accentuazione al Nord-Ovest, per un nuovo fronte in arrivo dalla Francia con temporali attesi anche in Lombardia.

METEO INIZIO SETTIMANA, GENERALE PEGGIORAMENTO

La prima vera perturbazione settembrina irromperà in avvio di settimana sull'Italia, attratta dal piccolo insidioso vortice ancora presente sul Basso Tirreno. Ciò favorirà un lunedì instabile, a tratti perturbato, con temporali anche intensi in evoluzione dal Nord verso parte del Centro Italia. Non andrà moto meglio al Sud, con rovesci soprattutto pomeridiani e più organizzati in Sicilia.

L'evoluzione di questo impulso perturbato andrà a riattivare il minimo depressionario pre-esistente, mantenendo condizioni meteo instabili, con a tratti maltempo anche tra martedì e mercoledì specie al Centro-Sud. Apporti d'aria fresca dal Centro Europa alimenteranno l'instabilità, con possibilità di ulteriori forti temporali.

TEMPERATURE IN CALO, STOP AL CALDO

Da inizio settimana arriveranno correnti più fresche settentrionali, con refrigerio a partire dalle regioni settentrionali e in successiva estensione al resto della Penisola. Il refrigerio si accompagnerà a condizioni meteo diffusamente instabile. L'aria calda ed afosa verrà del tutto spazzata via e si aprirà una fase ben più fresca, tipicamente settembrina.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Non promette bene il resto della settimana, visto che dopo un piccolo tentativo di rimonta anticiclonica si potrebbe andare incontro ad un nuovo peggioramento subito dopo metà settimana, per un impulso freddo e perturbato in discesa dal Nord Europa verso il Mediterraneo, che riporterà altro maltempo e un ulteriore calo delle temperature.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

