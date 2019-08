Meteo domenica 1 Settembre. PIOGGE e TEMPORALI più forti, le zone coinvolte

Nonostante il caldo che sta dominando il meteo di questo weekend, continuano gli scricchiolii di fine estate, che si traducono nella presenza di temporali sempre più frequenti e diffusi su molte regioni dell'Italia, sebbene di breve durata. L'instabilità si manifesta appieno nelle ore più calde diurne.

Una nuova massa d'aria turbolenta ha raggiunto la Sardegna, acuendo quel parziale cedimento barico già maturato negli ultimi giorni, sempre per effetto di precedenti infiltrazioni d'aria instabile ad accompagnare piccole aree depressionarie in quota, note anche con il termine di gocce fredde.

Tendenza Meteo Settembre, strada verso l'autunno anticipato. Ecco perché

Si va verso la classica decadenza stagionale, ma le temperature non stanno per il momento subendo brusche variazioni restando su livelli da piena estate. L'attuale fase calda, che peraltro domina anche su molte parti d'Europa, ha però ormai i giorni contati.

In attesa di cambiamenti meteo più importanti, per il momento è solo l'instabilità atmosferica a chiudere un finale d'agosto ancora estivo. Questi temporali andranno a braccetto con la presenza di caldo ed afa nei bassi strati.

Meteo weekend ancora molto caldo, prima del drastico crollo termico

Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, domenica 1° Settembre. Questo primo giorno d'autunno meteorologico vedrà l'instabilità ancor più alla ribalta, con attività temporalesca che risulterà ancora più accentuata sulle due Isole Maggiori.

I fenomeni temporaleschi saranno localmente presenti fin dal mattino, anche forti, in estensione verso i settori occidentali e settentrionali della Sicilia. Inizialmente avremo tempo discreto sul resto d'Italia, pur con annuvolamenti e stratificazioni presenti.

Seguirà un'attiva cumulogenesi diurna, con molti temporali lungo la dorsale appenninica e zone adiacenti, localmente in sconfinamento verso le coste di Lazio e Campania. Tra l'altro, verso sera temporali marittimi potranno mettersi in moto dal Mar Tirreno verso le coste campane e del Basso Lazio.

Scenario relativamente più tranquillo al Nord, dove i temporali resteranno perlopiù relegati alle zone alpine e prealpine, ma con episodici sconfinamenti probabili su pianure più settentrionali e quelle del Piemonte. In tarda sera fenomeni in accentuazione sulle Alpi Occidentali, per un nuovo fronte in arrivo dalla Francia.

