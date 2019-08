Meteo weekend ancora molto caldo, prima del drastico crollo termico

Una nuova raffica di temporali condizionerà il meteo del fine settimana, a causa di nuove infiltrazioni d'aria instabile da ovest che accompagneranno l'evoluzione di una goccia fredda. Tale vortice si insinua all'interno di un dominio di alta pressione, evidentemente non certo granitico.

La presenza anticiclonica è però garante della persistenza di condizioni climatiche ancora tipicamente estive un po' su tutta Italia. Per sabato la colonnina di mercurio si spingerà fino a 32/34 gradi su pianure e valli interne tra Toscana, Lazio e parte della Val Padana, laddove saranno maggiori le schiarite.

Crollo temperature, subito autunno col ribaltone meteo climatico

Non ci saranno grosse variazioni domenica, anche se è atteso qualche grado in meno al Centro-Sud, per effetto della presenza più diffusa di temporali. Le rinfrescate più incisive, ma anche a carattere temporaneo, saranno in genere localizzate sulle aree colpite dai temporali più intensi.

Il caldo sarà presente nel weekend anche in Europa, con valori anche fino a 10 gradi al di sopra della norma sulle nazioni centrali del Continente e sull'area balcanica. A partire da domenica il caldo batterà in ritirata sull'Europa Occidentale, per il dilagare di una massa d'aria più fresca nord-atlantica.

Che botta Settembre! Estate letteralmente demolita

Sarà questo l'inizio di un cambio di rotta deciso che avrà modo di coinvolgere l'Italia già in avvio di nuova settimana, quando giungerà un impulso temporalesco dalla Francia che poi farà da apripista all'irruzione dell'aria più fresca verso la nostra Penisola.

Le temperature di conseguenza crolleranno su valori più tipici del periodo, soprattutto al Centro-Nord, ma via via anche al Meridione tra martedì e mercoledì. Questo refrigerio rappresenterà di sicuro una svolta, sebbene si avranno poi altre giornate soleggiate ed estive, ma senza più la calura così persistente.

