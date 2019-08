Meteo Week End praticamente TROPICALE di Caldo e Temporali

Evoluzione meteo: questo fine settimana è destinato a trascorrere sotto la stretta minaccia dei temporali. L'alta pressione presente sul nostro Paese continua a subire le angherie di un vortice di bassa pressione in quota, che dal basso Tirreno sta iniziando un suo lento movimento verso le zone ioniche. Allo stesso tempo la coda di una debole perturbazione lambisce le estreme regioni del Nord.

Oggi sarà dunque una giornata ad alto rischio temporali in particolare sull'area alpina e prealpina dove specialmente nelle ore pomeridiane scoppieranno forti temporali con locali grandinate. Sempre nel pomeriggio, altri rovesci temporaleschi potranno svilupparsi lungo tutta la dorsale appenninica e sui rilievi e pianure meridionali della Sardegna.

Verso il tardo pomeriggio e la sera non è da escludere qualche temporale in sconfinamento verso i settori pianeggianti del Piemonte, sul nord della Lombardia e nelle aree interne della Toscana. Sul fronte climatico non ci saranno particolari variazioni salvo qualche lieve calo nelle zone colpite dai fenomeni.

Domenica l'ingerenza temporalesca subirà un ulteriore aumento. Dal nord Europa comincerà infatti ad affluire aria più fresca sotto forma di venti di Maestrale che andranno ad alimentare ulteriormente il vortice di bassa pressione ormai nei pressi dell'area ionica.

In questo frangente registreremo un deciso aumento del rischio di piogge, rovesci e temporali su Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Non solo i monti saranno interessati dai fenomeni, ma anche le aree pianeggianti. Altri temporali scoppieranno ancora una volta sulla Sardegna specie i comparti centro meridionali. Più sole al sud salvo qualche pioggia sul nord della Sicilia e tanto sole anche sulle pianure del Nord mentre i monti saranno ancora a rischio di rovesci specie i settori orientali.

Cominceranno un po' a calare le temperature preludio ad un netto cambiamento atteso nella giornata di lunedì quando un ulteriore contributo d'aria fresca provocherà una fase temporalesca molto più diffusa su gran parte del Paese unita ad un brusco calo delle temperature.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

