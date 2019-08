Meteo 7 giorni: raffica di TEMPORALI. CROLLO TERMICO prossima settimana

METEO SINO AL 5 SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo di quest'ultimo weekend d'agosto è pienamente attinente ad un declino d'estate in linea con il periodo, pur in presenza di un contesto ancora molto caldo. L'anticiclone domina sull'Europa Centro-Meridionale, ma non è così solido e proprio sul Mediterraneo riescono ad intrufolarsi ulteriori infiltrazioni instabili.

Stromboli fa davvero paura: VIDEO esplosione notturna, lapilli sulle case

Una nuova goccia fredda alimenterà i temporali, attesi più organizzati tra Sardegna e Basso Tirreno, ma anche nelle ore più calde lungo tutte le aree interne e montuose. Si tratta di temporali distribuiti in modo irregolare, come tipico delle gocce fredde di fine estate o inizio autunno, con il contrasto delle infiltrazioni fresche in quota rispetto all'aria più calda presente nei bassi strati.

Questi temporali andranno a braccetto con la presenza di caldo ed afa nei bassi strati. Si va verso la classica decadenza stagionale, ma le temperature non subiranno per il momento brusche variazioni restando su livelli da piena estate. Questa fase calda, che peraltro domina anche su molte parti d'Europa, ha ormai i giorni contati.

L'uragano Dorian potrebbe essere devastante

TEMPORALI E PIU' FRESCO LA PROSSIMA SETTIMANA

Importanti novità sono attese per i primi giorni della nuova settimana, quando saremo peraltro entrati a pieno titolo nell'autunno meteorologico, il cui inizio è fissato, come da convenzione, per il primo giorno di settembre. Sembra configurarsi l'afflusso d'aria ben più fresca nord-atlantica, al seguito di un fronte freddo temporalesco in discesa dalla Francia.

Che botta Settembre! Estate letteralmente demolita

Il dominio del campo di alta pressione verrà così messo decisamente a dura prova in questo frangente, per via del fatto che questo affondo perturbato andrà ad agganciare la pur modesta saccatura presente sul Basso Tirreno. Ci sarà quindi un drastico cedimento dell'anticiclone con un guasto meteo più organizzato e congeniale al netto declino dell'estate.

Ci attende quindi un generale peggioramento del tempo più deciso, a partire proprio dal Settentrione a cui seguirà una marcata flessione delle temperature un po' su tutte le regioni d'Italia tra martedì e mercoledì. La novità sarà stavolta proprio l'aria fresca nord-atlantica al seguito, che scalzerà la bolla d'aria caldo-umida presente nei bassi strati.

Meteo per domani, avvio weekend tra sole e temporali. Tende a peggiorare

METEO SABATO 31 AGOSTO, ALTRI FORTI TEMPORALI POMERIDIANI

Una nuova massa d'aria molto instabile raggiungerà la Sardegna fin dalle prime ore della giornata, dando origine a rovesci temporaleschi a carattere più diffuso, specie sul centro-sud dell'Isola. L'attività temporalesca risulterà più incisiva nelle ore centrali e pomeridiane, specie a ridosso dei rilievi e sui settori occidentali.

Allarme dalla Groenlandia: scioglimento ghiacci impressionante

Non andrà poi tanto meglio sul resto d'Italia. Dopo un inizio giornata soleggiato, si innescheranno attive condizioni d'instabilità soprattutto in Appennino, sulle Alpi, localmente al Sud e zone interne della Sicilia, con possibili sconfinamenti dei temporali su aree adiacenti di pianura. Ci sarà invece più sole sulle coste. In serata generale attenuazione dei fenomeni sulle regioni peninsulari.

METEO DOMENICA PRIMO SETTEMBRE CON INSTABILITA' PIU' DIFFUSA

Tragedia del meteo in Marocco, sette vittime per alluvione lampo

L'instabilità temporalesca ancora più accentuata sulle due Isole Maggiori, con fenomeni localmente presenti fin dal mattino, anche forti, in estensione verso i settori occidentali e settentrionali della Sicilia. Inizialmente avremo tempo discreto sul resto d'Italia, pur con annuvolamenti e stratificazioni presenti.

Seguirà un'attiva cumulogenesi diurna, con molti temporali lungo la dorsale appenninica e zone adiacenti, localmente in sconfinamento verso le coste di Lazio e Campania. Scenario relativamente più tranquillo al Nord, dove i temporali resteranno perlopiù relegati alle zone alpine e prealpine, ma con episodici sconfinamenti probabili su pianure più settentrionali e quelle del Piemonte.

Emergenza meteo in Giappone per le alluvioni

WEEKEND AFOSO, POI LA SVOLTA CON TEMPERATURE IN CALO

Continuerà il clima caldo sabato e domenica e le rinfrescate saranno in genere localizzate sulle aree colpite dai temporali. Da inizio settimana arriveranno correnti più fresche settentrionali, con refrigerio a partire dalle regioni settentrionali e in successiva estensione al resto della Penisola. Il refrigerio si accompagnerà a un nuovo peggioramento temporalesco.

Meteo Settembre: di solito ritornano le piogge al Sud

ULTERIORI TENDENZE METEO

Confermata la svolta fin da inizio settimana, con l'abbassamento di latitudine del flusso d'aria fresca e l'affondo di una saccatura verso il Mediterraneo Centrale che sortirà i suoi effetti, nonostante il tentativo di opposizione del campo anticiclonico. Ne conseguirebbe un peggioramento del tempo più organizzato dal Nord Italia già lunedì, poi sul resto della Penisola con temperature in picchiata.

Meteo d'Autunno: perché è fondamentale che piova spesso

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

Meteo verso drastico calo temperatura, grafici città

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina