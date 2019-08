Incendi in Amazzonia: legami con il meteo globale

Tralasciamo per un attimo il meteo e parliamo ancora del disastro che sta accadendo in Sud America: esso indirettamente riguarda anche noi, per i seguenti motivi:

vi è una grave perdita di biodiversità e certamente gli esseri umani non hanno alcun diritto nei confronti delle altre specie animali in via di estinzione

vi è anche una grossa modifica al ciclo dell'acqua, che in quelle zone è fondamentale e potrebbe avere risultati drammatici, stavolta sì dal punto di vista meteo;

gli incendi rilasciano enormi quantità di anidride carbonica, la quale è SICURAMENTE un climalterante, cioè modifica il clima a livello mondiale se si superano delle soglie critiche

i terreni una volta erosi, non tornano più come prima, perlomeno in tempi umani, perché ci voglio decenni se non secoli

L'Amazzonia non appartiene al Brasile né ad altre Nazioni, è un patrimonio del mondo intero e come tale va protetta.

Pertanto, è un problema che va considerato da tutti, poiché le conseguenze potrebbero essere ancora più nefaste di quello che si pensa: con tali immissioni di anidride carbonica in atmosfera gli accordi di Parigi del 2015 (già fortemente critici per come sono messe le cose) potrebbero essere ulteriormente irraggiungibili, con conseguenze gravi dal punto di vista meteo e climatico.

Bisogna quindi tener conto di questa grave situazione e quest' anno abbiamo già avuto 3 preoccupanti episodi nefasti: gli incendi in Amazzonia, quelli in Siberia e la fusione di parte della Groenlandia.

È un bene che se ne parli e che l'opinione pubblica si renda conto di questo disastro, ma è tempo di agire soprattutto per quanto riguarda i governi: gli scienziati in genere sono concordi nel definirli gravi, ci auguriamo che anche i politici potenti della terra prendano misure importanti al fine di salvaguardare il nostro pianeta.

