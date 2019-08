Meteo 7 giorni: altri TEMPORALI anche violenti. Dal caldo al CALO TERMICO

METEO SINO AL 3 SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Perde colpi l'anticiclone sul Mediterraneo, con meteo di nuovo movimentato a causa dell'ingresso sui mari italiani di un vortice d'instabilità che riporta in auge l'instabilità atmosferica. Pur trattandosi di una depressione poco strutturata, si rivela in grado di generare attivi nuclei temporaleschi che hanno già investito la Sardegna e ora vagano sul Mar Tirreno.

Meteo 15 giorni, severo MALTEMPO autunnale in vista

Nel frattempo, anche lungo la Penisola gli effetti connessi agli spifferi d'aria instabile si traducono nell'innesco di temporali soprattutto anche di forte intensità. L'accentuazione dell'instabilità coinvolgerà tutta Italia con temporali dapprima al Centro-Nord e poi in evoluzione fin sulle regioni meridionali, specie sulle aree interne e montuose.

I fenomeni temporaleschi saranno distribuiti in modo irregolare, come tipico delle gocce fredde di fine estate o inizio autunno, con il contrasto delle infiltrazioni fresche in quota rispetto all'aria più calda dei bassi strati e al mare caldo. La persistenza dell'instabilità per più giorni sarà legata al fatto che questa lacuna ciclonica resterà attiva, senza riuscire ad evolvere verso levante.

I mari si riscaldano più spesso e più facilmente

METEO INCERTO, ULTERIORI INFILTRAZIONI INSTABILI

La scarsa robustezza del campo barico sul Mediterraneo delinea decisamente il declino dell'estate, anche se al momento l'anticiclone appare invece ben strutturato alle medie latitudini dell'Europa, con clima fin troppo caldo per il periodo. Anche a tal riguardo, novità importanti si profilano per l'inizio di settembre.

Ed è subito Autunno: meteo da canicola al capolinea

L'evoluzione meteo per il weekend vedrà ancora il Mediterraneo Centrale preda di ulteriori infiltrazioni umide ed instabile, che potrebbero accompagnare l'evoluzione di una nuova modesta goccia fredda, che si muoverà come la precedente sui mari centro-meridionali italiani. Ne conseguirà ancora generale instabilità atmosferica, non solo sui massicci montuosi.

Anche stavolta potrebbero scatenarsi intensi temporali. Si va verso la classica decadenza stagionale, ma le temperature non subiranno per il momento brusche variazioni. Solo all'inizio della prossima settimana sembra configurarsi l'afflusso d'aria ben più fresca nord-atlantica, con temperature in netto calo a partire dal Nord Italia.

Meteo per domani, giovedì 29. INSTABILITA' e TEMPORALI anche forti

METEO GIOVEDI' 29 AGOSTO, INSTABILITA' PIU' ACCENTUATA AL CENTRO-SUD

La goccia fredda si sposterà sul Basso Tirreno, influenzando le condizioni atmosferiche gran parte del Centro-Sud, nei limiti di una generale accentuazione dell'instabilità termoconvettiva. Piogge e temporali più diffusi si sposteranno in Sicilia, specie le zone interne, mentre insisteranno ancora in parte sulla Sardegna, specie sulle zone settentrionali.

ENORME TORNADO in Spagna, nei pressi di Malaga. Il VIDEO METEO

Nelle ore pomeridiane acquazzoni sparsi si avranno anche lungo l'entroterra appenninico del Centro-Sud, attenuandosi entro sera. L'instabilità legata a questa goccia fredda non coinvolgerà il Nord, ma le Alpi saranno lambite dalla coda di un fronte in transito sul Centro Europa. Avremo quindi temporali pomeridiani e serali, con sconfinamenti su alte pianure di Lombardia e Veneto.

METEO VERSO WEEKEND ANCORA MOVIMENTATO

Meteo ai Caraibi: tempesta Dorian dalla Martinica alla Florida

Poche novità per venerdì, con la maggiore instabilità in ulteriore accentuazione sulla Sicilia dove sono previsti i fenomeni più diffusi e consistenti. Rovesci temporaleschi più diffusi coinvolgeranno zone interne e montuose del Centro-Sud dell'Italia. Non mancheranno temporali anche al Nord, in sconfinamento dai rilievi alle aree pedemontane dell'Emilia e del Nord-Est.

Questa fase di meteo turbolento si confermerà anche nel corso del weekend, quando ritroveremo ancora attive condizioni d'instabilità soprattutto in Appennino, al Sud e sulle Isole. Entro domenica potrebbe aversi un nuovo guasto meteo più accentuato tra Sardegna e Sicilia, dove non sono da escludere temporali anche violenti.

Meteo estremo in Spagna, a Madrid strade come fiumi, tornado vicino Malaga

CLIMA CALDO FINO AL WEEKEND, POI LA SVOLTA

Nonostante la marcata instabilità, le temperature non subiranno in una prima fase importanti variazioni e tenderanno a rimanere prossime alla media o lievemente al di sopra. Il clima sarà spesso afoso nel complesso e le rinfrescate saranno in genere localizzate sulle aree colpite dai temporali. Da inizio settimana arriveranno correnti più fresche settentrionali, con refrigerio.

Meteo Caldo e Afoso Weekend, poi Stop bollente Estate

ULTERIORI TENDENZE METEO

Proiettandoci ad inizio settembre, in Europa le depressioni prenderanno il sopravvento, con il flusso atlantico che si abbasserà di latitudine e potrebbe lambire, in modo più netto, anche le regioni del Nord Italia. Ne conseguirebbe un peggioramento del tempo più deciso, a partire proprio dal Settentrione a cui seguirà una marcata flessione delle temperature.

Meteo Estate e Inverno: differenze nella pressione atmosferica

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

Meteo lungo termine: ormai piogge e temporali più frequenti

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina