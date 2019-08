Meteo per domani, giovedì 29. INSTABILITA' e TEMPORALI anche forti

Un nuovo peggioramento meteo avanza verso l'Italia, per effetto di un piccolo vortice ciclonico, definito anche come goccia fredda, sopraggiunto dalla Penisola Iberica. Questo nucleo d'instabilità mette così in crisi l'anticiclone che si era parzialmente consolidato sull'Italia.

L'area ciclonica tende a spostarsi a ridosso della Sardegna ed è proprio l'Isola la regione che attualmente subisce maggiormente l'influsso instabile. I temporali hanno gioco facile nell'innescarsi data la presenza di un serbatoio d'aria caldo-umida nei bassi strati.

Il vortice appare destinato a rallentare nel suo spostamento verso levante, piuttosto debole muovendosi all'interno di un vasto dominio anticiclonico. Ne conseguirà il fatto che l'instabilità permarrà protagonista su parte d'Italia.

Ecco il dettaglio del meteo previsto per domani, giovedì 29 agosto. Gli effetti della goccia fredda, in spostamento sul Basso Tirreno, si estenderanno a gran parte del Centro-Sud, nei limiti di una generale accentuazione dell'instabilità termoconvettiva.

Piogge e temporali più diffusi si sposteranno dalla Sardegna alla Sicilia, specie le zone interne, mentre nelle ore pomeridiane acquazzoni sparsi si avranno anche lungo l'entroterra appenninico del Centro Italia e della Calabria. Fenomeni potranno sconfinare sulle coste adriatiche.

L'instabilità legata a questa goccia fredda non coinvolgerà il Nord, ma le Alpi saranno lambite dalla coda di un fronte in transito sul Centro Europa. Avremo quindi temporali pomeridiani e serali, in parziale estensione alle alte pianure di Lombardia e Veneto verso sera.

