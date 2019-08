Meteo influenzato da insidiosa Bassa Pressione foriera di temporali

Evoluzione meteo: come previsto già in precedenti approfondimenti, ecco che dalla Penisola Iberica sta arrivando un vortice di bassa pressione che influenzerà il meteo per alcuni giorni su alcuni tratti del Paese.

Tuttavia, avremo la genesi di temporali marittimi di una certa rilevanza, di cui parlammo già un po' di tempo fa. Per altro, le notizie che giungono dalla Spagna e Isole Baleari sono pessime, essendovi stati temporali violentissimi, con grandine, alluvioni lampo e persino tornado.

Già da oggi è attesa una fase di tempo molto instabile sulla Sardegna, sul Nord Ovest e sulla dorsale appenninica centrale. Su queste aree ci attendiamo un sensibile aumento del rischio di rovesci e temporali, con anche la possibilità di grandine.

I fenomeni più importanti colpiranno soprattutto la Sardegna e l'estremo Nord Ovest specie le aree alpine e prealpine. Rovesci e temporali sono comunque attesi anche su Torino, Aosta, nel varesotto e sulla bergamasca. Nel pomeriggio alcuni rovesci a sfondo temporalesco potrebbero colpire anche l'ovest dell'Emilia in particolare il comparto appenninico. Temporali si formeranno anche nelle Prealpi della Lombardia, in specie la zona Laghi.

Sul resto del Centro e del Nord avremo una moderata variabilità, se non addirittura parecchio sole e caldo, specie al Sud Italia. A proposito di caldo, nonostante la fase temporalesca, le temperature faranno registrare una moderata diminuzione più apprezzabile ovviamente nelle aree raggiunte dai fenomeni. Durante i temporali, il calo termico sarà marcato, ma temporaneo.

Il vortice di bassa pressione si isolerà in seguito sul basso versante tirrenico, condizionando il meteo anche per i giorni successivi. Venerdì infatti, nonostante una minor influenza temporalesca, il meteo non riuscirà comunque a mantenersi tranquillo.

Tuttavia, rovesci e temporali pomeridiani potranno svilupparsi ancora una volta sulle estreme zone alpine del Nord Est in particolare sull'area delle Dolomiti. A rischio anche l'area appenninica centro meridionale come i rilievi di Umbria, Lazio, Campania e Calabria settentrionale. Anche i rilievi delle due Isole Maggiori potranno essere interessati da qualche improvviso rovescio pomeridiano. Altrove il meteo sarà decisamente più tranquillo a parte qualche nube di passaggio più probabile sul medio e basso Adriatico e al Sud.

Sul fronte termico non sono attese particolari variazioni. L'Italia infatti continuerà a vivere una situazione tutto sommato di stampo ancora estivo, con valori termici ben superiori alla media climatologica. Per vedere un possibile importante cambio di scenario, bisognerà probabilmente attendere i primi giorni del mese di Settembre.

Avremo comunque modo di aggiornarci in merito.

