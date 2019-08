Meteo 7 giorni: VORTICE avanza verso l'Italia, nuova ondata di TEMPORALI

METEO SINO AL 2 SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Siamo in attesa di un nuovo imminente cambiamento meteo, che riporterà in auge l'instabilità atmosferica. Il temporaneo consolidamento dell'anticiclone sul Mediterraneo verrà messo in crisi dall'avanzata di correnti più instabili atlantiche, legate ad un vortice in movimento dalla Penisola Iberica verso levante, quindi in direzione dell'Italia.

Al momento l'alta pressione è ben strutturata sul cuore dell'Europa, dove sta apportando clima anche fin troppo caldo per il periodo. La scarsa robustezza del campo barico sul Mediterraneo verrà pienamente sfruttata dal vortice iberico, che riuscirà a trovare un varco per sfondare verso l'Italia ove rallenterà il suo moto favorendo quindi meteo instabile per più giorni.

Il peggioramento si innescherà fin da mercoledì, con l'aumento dell'instabilità e temporali anche forti verso la Sardegna. Il vortice ciclonico in quota raggiungerà il nostro Paese dal Mediterraneo occidentale, per determinare una fase centrale della settimana decisamente più turbolenta. Questa goccia fredda tenderà a stazionare tra le Isole Maggiori ed il Basso Tirreno.

METEO MOVIMENTATO SINO AL WEEKEND

Anche stavolta, come avremo modo di approfondire, potrebbero scatenarsi intensi temporali. Non arriverà però alcuna perturbazione organizzata e quindi i fenomeni saranno distribuiti in modo irregolare, come tipico delle gocce fredde di fine estate o inizio autunno, con il contrasto delle infiltrazioni fresche in quota rispetto all'aria più calda dei bassi strati e al mare caldo.

L'accentuazione dell'instabilità coinvolgerà tutta Italia con temporali dapprima al Centro-Nord e poi in evoluzione fin sulle regioni meridionali. Non saranno solo le zone interne a risentire del peggioramento, a conferma di un tentennamento dell'estate davvero ormai conclamato. I primi acquazzoni o temporali potranno riguardare anche zone marittime e costiere, soprattutto sulle Isole.

Si va verso la classica decadenza stagionale, ma le temperature non subiranno per il momento brusche variazioni e rimarrà un contesto ancora di caldo afoso. La maggiore nuvolosità ed i fenomeni temporaleschi, pur distribuiti in modo irregolare, potranno dar luogo ad improvvisi temporanei cali termici sulle aree interessate dagli acquazzoni più intensi.

METEO MERCOLEDI' 28 AGOSTO, PEGGIORA DA OVEST

Il vortice tenderà ad approssimarsi alla Sardegna, con il suo carico di temporali anche marittimi. La scarsa robustezza dell'anticiclone non opporrà particolare resistenza all'ingresso del vortice d'aria fresca in quota. In giornata, quindi diffusi temporali interesseranno la Sardegna, specie i settori occidentali e interni.

Il flusso instabile raggiungerà anche l'Italia di Nord-Ovest, con piogge e temporali soprattutto sui rilievi, ma entro sera in estensione alle pianure piemontesi, a parte di quelle lombarde e dell'ovest Emilia. Rovesci pomeridiani si avranno anche sulle aree interne appenniniche del Centro Italia. Scenario più tranquillo al Sud, salvo locali acquazzoni possibili sull'interno del nord della Sicilia.

METEO TEMPORALESCO TRA GIOVEDI' E VENERDI' SU PARTE DEL CENTRO-SUD

Gli effetti della goccia fredda, in spostamento sul Basso Tirreno, si estenderanno a gran parte del Centro-Sud nella giornata di giovedì. Piogge e temporali più diffusi si sposteranno dalla Sardegna alla Sicilia, mentre nelle ore pomeridiane acquazzoni sparsi si avranno anche su interno appenninico del Centro Italia e della Calabria. Fenomeni potranno sconfinare sulle coste adriatiche.

L'instabilità legata a questa goccia fredda non coinvolgerà il Nord, ma le Alpi saranno lambite dalla coda di un fronte in transito sul Centro Europa. Avremo quindi temporali pomeridiani e serali, in parziale estensione alle alte pianure di Piemonte e Lombardia. Poche novità per venerdì, con la maggiore instabilità sulle Isole e zone interne e montuose del Centro-Sud dell'Italia.

CALDO E AFA ANCHE CON I TEMPORALI

Pur in presenza di questa marcata instabilità, le temperature non subiranno importanti variazioni e tenderanno a rimanere prossime alla media o lievemente al di sopra. Il clima sarà spesso afoso nel complesso e le rinfrescate saranno in genere localizzate sulle aree che verranno maggiormente investite dai temporali di maggiore intensità.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Questa fase di meteo turbolento si affievolirà verso il weekend, quando però saranno ancora attive condizioni d'instabilità soprattutto in Appennino, al Sud e sulle Isole. Proiettandoci oltre, ad inizio settembre, in Europa le depressioni prenderanno il sopravvento, con il flusso atlantico che si abbasserà di latitudine e potrebbe lambire, in modo più netto, anche le regioni del Nord Italia.

