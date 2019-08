Meteo 7 giorni: nuova GOCCIA FREDDA da ovest, ancora TEMPORALI e ROVESCI

METEO SINO AL PRIMO SETTEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo di questa ultima parte di agosto non mostra grossi cambiamenti rispetto al trend delineato di un'estate in lento declino. In questo avvio di settimana l'alta pressione tende a rafforzarsi sul Mediterraneo Centrale, per l'elevazione di un promontorio subtropicale, in risposta ad una nuova depressione che andrà a scavarsi sulla Penisola Iberica.

Questo consolidamento dell'anticiclone durerà davvero poco, anche se consentirà fino a martedì un tipo di tempo più soleggiato e con clima un po' più caldo, ma senza alcun eccesso e valori di temperatura solo di poco superiori alla norma. La relativa debolezza del campo barico sul Mediterraneo verrà sfruttata da nuove iniezioni d'aria fresca provenienti da ovest.

Fin da mercoledì sarà inevitabile un graduale peggioramento, per l'avanzata di una nuova blanda ma insidiosa depressione in quota, in avvicinamento dalla Penisola Iberica. Il vortice ciclonico in quota raggiungerà il nostro Paese dal Mediterraneo occidentale, per determinare una fase centrale della settimana decisamente più turbolenta.

METEO INSTABILE DI NUOVO IN ACCENTUAZIONE

Dopo la breve tregua, ci aspettiamo una recrudescenza dell'instabilità atmosferica a causa del sopraggiungere di un vortice ciclonico in quota dalla Penisola Iberica. Anche stavolta, come avremo modo di approfondire, potrebbero scatenarsi intensi temporali. Non arriverà però alcuna perturbazione organizzata e quindi i fenomeni saranno distribuiti in modo irregolare

Il nuovo acuirsi dell'instabilità coinvolgerà tutta Italia con temporali dapprima al Centro-Nord e poi in evoluzione fin sulle regioni meridionali. Non saranno solo le zone interne a risentire del peggioramento, a conferma di un tentennamento dell'estate davvero ormai conclamato. I primi acquazzoni o temporali potranno riguardare anche zone marittime e costiere del Centro-Sud.

La colonnina di mercurio non mostrerà grossi scossoni. Di sicuro, in questo fine d'agosto non è all'orizzonte alcuna nuova ondata di caldo atroce, ma solamente un po' di caldo afoso. La fase di stanca dell'Alta Pressione, evidenziato come detto da altri sbuffi d'aria fresca, non consentirà all'aria rovente africana di risalire sulla scena italica. Si va verso la classica decadenza stagionale.

METEO MARTEDI' 27 AGOSTO, PIU' SOLE E TEMPORALI SPORADICI

I temporali pomeridiani saranno un po' meno, cenno di un ulteriore miglioramento per un altrettanto temporaneo tentativo di consolidamento dell'Alta Pressione. I fenomeni temporaleschi risulteranno più localizzati, maggiormente organizzati e probabili sull'Appennino Centro-Meridionale e zone adiacenti, ma anche rilievi delle due Isole Maggiori e Alpi Occidentali.

NUOVO PEGGIORAMENTO A SEGUIRE

Questa fase più tranquilla non sembra però destinata a perdurare. L'alta pressione si presenta infatti non particolarmente robusta. Come già anticipato, da ovest si affacceranno nuove insidie sottoforma di aria assai instabile oceanica e difatti mercoledì è atteso un peggioramento a partire dalla Sardegna con successiva estensione verso il medio-alto versante tirrenico.

Si ringalluzzirà l'instabilità, sempre per mercoledì su Piemonte, Liguria e Toscana, con temporali in estensione alle pianure. Scenario più tranquillo sul resto del Centro-Sud. Gli effetti della goccia fredda si estenderanno a gran parte del Centro-Sud nella giornata di giovedì. pertanto aspettiamoci temporali nuovamente consistenti a macchia di leopardo, con coinvolgimento anche dei litorali.

CALDO SENZA ECCESSI

Nonostante il previsto peggioramento, le temperature non subiranno importanti variazioni e tenderanno a rimanere prossime alla media o lievemente al di sopra. Il clima sarà spesso afoso nel complesso e le rinfrescate saranno in genere localizzate sulle aree che verranno maggiormente investite dai temporali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La fase turbolenta di metà settimana si affievolirà verso il weekend, quando però saranno ancora attive condizioni d'instabilità soprattutto in Appennino, al Sud e sulle Isole. Proiettandoci oltre, ad inizio settembre, in Europa le depressioni prenderanno il sopravvento e anche il Mediterraneo, dopo l'iniziale persistenza dell'anticiclone, potrebbe vedere le prime minacce perturbate.

