Meteo: poi ONDATA DI CALDO, ma c'è una data per la prima ROTTURA di stagione

Situazione meteo ed evoluzione: nello scacchiere europeo non ci sono ancora manovre che possano farci pensare ad un imminente rottura stagionale per l'Italia. Il fine settimana ha portato il caldo africano in Francia e persino in Germania, con temperature diffusamente oltre i 30°C. Insomma, un'anomalia dopo l'altra che ora fa seguito ad un mese di temperature sotto la media e maltempo per quelle terre.

Nel corso di questa nuova settimana, un promontorio di matrice nordafricana riuscirà nuovamente a salire di latitudine mantenendo condizioni climatiche ancora di stampo prettamente estivo.

Un piccolo break si registrerà intorno a mercoledì e giovedì quando una goccia fresca in quota si isolerà temporaneamente sull'area centrale tirrenica portando dell'instabilità atmosferica al Nord, sulla Sardegna e su alcuni tratti del Centro. Su queste aree le temperature potranno subire un temporaneo calo, ed i temporali potrebbero localmente essere intensi.

Da venerdì e nel corso del successivo weekend invece, le condizioni anticicloniche torneranno a ristabilirsi su tutto il Paese e le temperature torneranno a viaggiare su valori da piena estate: 31-33°C si potranno avere al Nord, fino a 34°C al Centro Italia e interno, i 34-35°C su gran parte delle regioni meridionali. Non mancheranno comunque i temporali pomeridiani nelle zone interne, in specie sui monti.

Volgendo lo sguardo a più avanti, la nostra attenzione si concentra verso i primi giorni di Settembre, quando dal nord Europa potrebbe mettersi in viaggio un profondo vortice di bassa pressione il quale, proprio intorno al 4-5 di Settembre, potrebbe cominciare a coinvolgere le regioni settentrionali dove il meteo andrebbe seriamente peggiorando con piogge, temporali ed un corposo e deciso calo termico.

Tale previsione necessita di avere conferma.

In seguito, l'area di bassa pressione potrebbe spingersi ulteriormente verso sud, andando ad interessare anche il Centro Italia ed in seguito le regioni meridionali entro il 6-7 di Settembre.

Questo evento potrebbe essere considerato come la prima vera rottura stagionale, caratterizzata da una fase meteo molto instabile e con temperature che potrebbero finalmente rientrare all'interno della media del periodo o addirittura inferiori sulle regioni del Centro Nord.

Siamo tuttavia ancora molto distanti da tale evento, e come anticipato, sarà strettamente necessario seguire gli ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni per avere conferma o smentita.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

