Meteo 7 giorni: ancora TEMPORALI e GRANDINE, fine Agosto turbolento

METEO SINO AL 31 AGOSTO, ANALISI E PREVISIONE

Siamo nell'ambito di una fase meteo piuttosto instabile, che si inserisce in quello che è un evidente e graduale declino dell'Estate. L'anticiclone risulta fragile, disturbato da infiltrazioni d'aria fresca giunte ad alta quota che alimentano una piccola lacuna ciclonica, o goccia fredda, da cui derivano i temporali di calore che investono principalmente le zone interne.

Sono temporali tipicamente pomeridiani, classico sintomo di una stagione estiva ovviamente al capolinea, almeno per quanto concerne il suo volto più stabile e caldo. Lo scenario dell'ultima parte di agosto non promette grossi cambiamenti, anche se nei primi giorni della nuova settimana l'alta pressione si rafforzerà temporaneamente sul Mediterraneo Centrale.

Il fugace ritorno dell'anticiclone deriverà dall'elevazione di un promontorio subtropicale, in risposta ad una nuova depressione che andrà a scavarsi sulla Penisola Iberica. Ciò comporterà un avvio di settimana più soleggiato e con clima un po' più caldo, ma senza alcun eccesso e valori di temperatura solo di poco superiori alla norma.

ONDATA TEMPORALESCA DA META' SETTIMANA

La relativa debolezza del campo barico sul Mediterraneo verrà sfruttata da nuove iniezioni d'aria fresca provenienti da ovest. Il tutto avverrà nella fase centrale della nuova settimana, allorquando ci aspettiamo una recrudescenza dell'instabilità atmosferica a causa del sopraggiungere di un vortice ciclonico in quota dalla Penisola Iberica.

Anche stavolta, come avremo modo di approfondire, potrebbero scatenarsi intensi temporali. Il nuovo acuirsi dell'instabilità coinvolgerà tutta Italia con temporali dapprima al Centro-Nord e poi in evoluzione fin sulle regioni meridionali. Non saranno solo le zone interne a risentire del peggioramento, a conferma di scricchiolii dell'estate davvero sempre più evidenti.

Le temperature torneranno a scendere di qualche grado con il peggioramento, dopo un temporaneo rialzo. Di sicuro, in questo fine d'agosto non è all'orizzonte alcuna nuova ondata di caldo atroce, ma solamente un po' di caldo afoso. La fase di stanca dell'Alta Pressione, evidenziato come detto da altri sbuffi d'aria fresca, non consentirà all'aria rovente africana di risalire sulla scena italica.

METEO DI INIZIO SETTIMANA, PIU' SOLE E MENO TEMPORALI

Nella giornata cambierà poco, difatti avremo ancora una volta una discreta variabilità diurna che vedrà il sole sostituito da nubi pomeridiane sui principali massicci montuosi. Ritroveremo acquazzoni soprattutto lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, i rilievi insulari ed i settori orientali alpini.

Nella giornata di martedì i temporali pomeridiani saranno un po' meno, cenno di un temporaneo miglioramento per un altrettanto temporaneo tentativo di consolidamento dell'Alta Pressione. I fenomeni temporaleschi risulteranno più localizzati, maggiormente organizzati e probabili sull'Appennino Meridionale, zone limitrofe e Sicilia Orientale.

NUOVO PEGGIORAMENTO A SEGUIRE

Come già anticipato, da ovest si affacceranno nuove insidie sottoforma di aria assai instabile oceanica e difatti mercoledì è atteso un peggioramento a partire dalla Sardegna con successiva estensione verso il Centro Nord. Si ringalluzzirà l'instabilità, pertanto aspettiamoci temporali nuovamente consistenti e abbastanza diffusi, con coinvolgimento anche di taluni tratti costieri.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il guasto meteo di metà settimana si affievolirà verso il weekend, quando però saranno ancora attive condizioni d'instabilità. Proiettandoci oltre, quindi direzione inizio settembre, dobbiamo dirvi che mai come quest'anno i modelli matematici di previsione stanno identificando un arrivo celere e consistente del cambio di stagioni.

In Europa le depressioni prenderanno il sopravvento e anche il Mediterraneo, dopo l'iniziale persistenza dell'anticiclone, potrebbe capitolare sotto sferzanti perturbazioni provenienti da ovest. Ovviamente non mancherà occasione per altre giornate d'Estate, ma a quanto pare senza alcuna offensiva del caldo africano.

