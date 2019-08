Meteo 15 giorni, Settembre ed è subito AUTUNNO

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 5 SETTEMBRE

Più passano i giorni e più le carte di previsione ipotizzano scenari meteo climatici prematuramente autunnali. Mai come quest'anno gli attacchi al dominio anticiclonico saranno subito violenti e la resistenza dell'Alta Pressione potrebbe non essere sufficiente per garantirci scampoli di tarda estate.

Meteo 7 giorni: aria atlantica da ovest, ancora TEMPORALI

Un po' tutti i principali modelli matematici di previsione vedono, nella prima settimana di settembre, grosse depressioni a spasso per il vecchio continente. A ovest in particolare potrebbe consolidarsi un'imponente struttura ciclonica nord atlantica i cui affondi perturbati potrebbero puntare con decisione il Mediterraneo occidentale.

A quel punto dovremo capire se il fortino alto pressorio sarà in grado di controbattere attivamente ma a quanto pare potrebbero esserci degli scricchiolii tali da innescare l'ingresso di impulsi instabili di una certa rilevanza.

Meteo Aeronautica, sino al 22 Settembre: finisce l'Estate, i dettagli

IL METEO A BREVE TERMINE

La debolezza dell'Alta Pressione è evidente già da qualche giorno. L'arrivo di aria fresca ad alta quota ha facilitato una destabilizzazione atmosferica traducibile in temporali diffusi e localmente violenti.

Meteo 15 giorni, la CRISI dell'Estate è sempre più evidente

Temporali che continueranno a far parte del weekend, focalizzando è vero principalmente sui rilievi ma localmente potrebbero sconfinare abbastanza agevolmente sulle coste e le pianure. Sconfinamenti più probabili, ad esempio domenica, lungo le coste del Centro Sud.

Nella prima metà della prossima settimana potrebbero rinnovarsi i contributi d'aria instabile da ovest, quindi di evidente matrice oceanica, contributi che ovviamente terrebbero in piedi un'instabilità piuttosto accentuata. Anzi, a metà settimana potrebbero innescare un vero e proprio temporaneo peggioramento in alcune regioni occidentali (a partire dalla Sardegna).

Meteo a metà settimana: l'Estate perde colpi in Europa

ESTATE AL CAPOLINEA

Guardando con estremo interesse alla prima settimana di settembre possiamo semplicemente concludere, tenendo conto dell'eventuale evoluzione descritta in apertura, che l'Estate è ormai giunta al termine. Terminerà su gran parte d'Europa, mentre sul Mediterraneo farà una gran fatica a ritagliarsi ulteriori spazi.

Meteo Italia: GOCCIA FREDDA in quota, rischio TEMPORALI

E' vero, non possiamo sapere quel che succederà da qui a 2 settimane o da qui a un mese, ma almeno nella prima settimana di settembre le condizioni meteo potrebbero risultare tutt'altro estive. O meglio, tutt'altro che africane perché poi lo spazio per bei momenti di sole con anche un po' di caldo ci saranno senz'altro.

BRUSCO PASSAGGIO IN AUTUNNO

Meteo Finlandia: nubifragio a Helsinki, uno dei giorni più piovosi di sempre

Se realmente dovessero realizzarsi alcune proiezioni modellistiche, allora sì che l'Estate chiuderebbe i battenti bruscamente.

La grande ruota ciclonica nord atlantica, in posizionamento a ridosso del Regno Unito, potrebbe innescare difatti ampie ondulazioni depressionarie verso il Mediterraneo occidentale. Da lì, quindi dalla Penisola Iberica, alle nostre regioni il passo sarebbe brevissimo. Anche perché, lo ribadiamo, l'Alta Pressione non sembra avere più i connotati di invincibilità.

Meteo, l'estate ruggisce ancora: violenta ondata di caldo nel sud della Russia europea

Le proiezioni termiche, parlando di temperature, ci dicono che il caldo atroce sarà un ricordo. Non s'intravedono nuove ondate di calore africano e questa è certamente una gran notizia.

IN CONCLUSIONE

Meteo Stati Uniti: prima neve "autunnale" in Colorado

Insomma, certamente non mancherà occasione per altri bagni al mare e per altre scampagnate in montagna, ma si dovrà prestare più attenzione perché i momenti di pioggia potrebbero moltiplicarsi. Sintomo evidentemente di un passaggio di testimone stagionale.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo sino 4 Settembre: Estate tropicale stop, verso il limbo temporali

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina