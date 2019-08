Meteo 7 giorni: aria atlantica da ovest, ancora TEMPORALI

METEO SINO AL 30 AGOSTO, ANALISI E PREVISIONE

Non possiamo far altro che rimarcare un progressivo declino dell'Estate. Le condizioni meteo climatiche sono cambiate, un cambiamento intervenuto negli ultimi giorni e che continuerà ad avere ripercussioni per tutto il weekend.

L'Alta Pressione è stata trafitta da aria fresca giunta ad alta quota, laddove si è sviluppata una piccola area depressionaria foriera dei tanti temporali che stanno investendo un po' tutte le regioni. Sono temporali tipicamente pomeridiani, classico sintomo di una stagione - quella estiva ovviamente - al capolinea.

Ma la cosa più importante sapete qual è? Che la breccia apertasi verrà sfruttata da nuove iniezioni d'aria fresca provenienti da ovest. Quando? Nella fase centrale della prossima settimana, allorquando ci aspettiamo una recrudescenza dell'instabilità atmosferica. Anche stavolta, come avremo modo di approfondire a breve, potrebbero scatenarsi intensi temporali.

NIENTE PIU' CALDO ATROCE

Abbiamo osservato con molta attenzione le proiezioni termiche dei prossimi 7 giorni. Ovviamente ci siamo avvalsi dell'imprescindibile supporto dei più importanti modelli matematici di previsione e a quanto pare il responso è univoco: niente caldo atroce.

L'affaticamento dell'Alta Pressione, evidenziato come detto da altri sbuffi d'aria fresca, non consentirà all'aria rovente africana di proiettarsi nuovamente sul nostro territorio.

Le temperature dovrebbero aggirarsi attorno alle medie climatiche di riferimento, eccezion fatta per qualche località del Centro Sud e delle due Isole Maggiori dove le massime potrebbero ristabilirsi 1-2°C oltre la norma ad inizio settimana. Ma non sarà nulla di minimamente paragonabile a quanto accaduto precedentemente e peraltro potrebbero essere rialzi estemporanei.

METEO DOMENICA 25 AGOSTO, ANCORA TEMPORALI

Sapevamo che il weekend sarebbe stato condizionato dall'instabilità diurna, quindi dai temporali pomeridiani. Lo ribadiamo, perché anche domenica a quanto pare sarà una giornata che vedrà un'apertura all'insegna del sole ma che durante le ore più calde proporrà l'insorgenza di nuvoloni scuri a ridosso dei rilievi.

Saranno le tipiche nubi temporalesche, che dai rilievi potranno estendersi abbastanza agevolmente verso le aree limitrofe. Nuvole che porteranno acquazzoni, locali grandinate, qualche raffica di vento e non escludiamo che localmente possa abbattersi qualche nubifragio.

Ancora una volta verranno coinvolti i rilievi alpini centro orientali e gran parte della dorsale appenninica. Occhio agli sconfinamenti verso le coste, più probabili lungo il lato adriatico. Acquazzoni più sporadici potrebbero verificarsi su Alpi sudoccidentali, zone interne della Sardegna centro settentrionale e interne della Sicilia nordorientale.

A livello di temperature non ci aspettiamo variazioni sostanziali, le massime difficilmente andranno oltre 32-33°C e laddove vi saranno i fenomeni più violenti il calo termico potrebbe essere notevole.

IL METEO DI INIZIO SETTIMANA

Lunedì cambierà poco o nulla, difatti avremo ancora una volta una discreta variabilità diurna che vedrà il sole sostituito da nubi pomeridiane sui principali massicci montuosi. Le zone coinvolte dovrebbero essere le stesse di domenica.

Martedì i temporali pomeridiani saranno un po' meno, cenno di un temporaneo miglioramento per un altrettanto temporaneo tentativo di consolidamento dell'Alta Pressione.

Ma come detto da ovest si affacceranno nuove insidie sottoforma di aria assai instabile oceanica e difatti mercoledì è atteso un peggioramento a partire dalla Sardegna con successiva estensione verso il Centro Nord. Si ringalluzzirà l'instabilità, pertanto aspettiamoci temporali nuovamente consistenti e abbastanza diffusi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Proiettandoci oltre, quindi direzione settembre, dobbiamo dirvi che mai come quest'anno i modelli matematici di previsione stanno identificando un arrivo celere e consistente dell'Autunno.

Troppe le depressioni a spasso per l'Europa e anche il Mediterraneo - sede ultima dell'Alta Pressione - potrebbe capitolare sotto sferzanti perturbazioni provenienti da ovest. Ovviamente non mancherà occasione per altre giornate d'Estate, ma a quanto pare non ci sarebbe più spazio per gli eccessi di caldo africano che abbiamo registrato durante tutta la stagione estiva.

