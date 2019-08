L'Autunno e il meteo estremo: timori crescenti

Ogni anno la stessa storia: arriva settembre e tutti a guardare con ansia il cielo. Si parla così tanto del meteo estremo - a ragion veduta, sia chiaro - che l'autunno rappresenta una stagione molto temuta.

Temuta perché gli eccessi di caldo si pagano e di caldo ne sta facendo davvero tanto. Volete sapere quali sono le temperature superficiali dei nostri mari? Secondo gli ultimissimi aggiornamenti dell'Areonautica Militare siamo un po' ovunque al di sopra dei 25°C con punte di oltre 27°C sullo Ionio meridionale. Solamente sul Mare di Sardegna siamo un decimo di grado al di sotto dei 25°C.

Meteo 15 giorni, la CRISI dell'Estate è sempre più evidente

Valori che buttati lì, brutalmente, possono voler dire tutto e niente. Se non si ha la conoscenza del nostro mare non hanno alcun significato. Ma se vi diciamo che stiamo parlando di valori superiori alle medie climatiche di riferimento allora sì che iniziano ad assumere un significato. Niente più niente meno che anomalie termiche positive paragonabili, in quanto ad eccesso di calore, a quelle atmosferiche.

C'è però una differenza sostanziale: il mare immagazina calore e tende a rilasciarlo lentamente. Anche perché più le temperature restano alte in superficie più gli strati sottostanti tendono a riscaldarsi. Ed ecco che il calore in eccesso viene rilasciato progressivamente durante la stagione autunnale, allorquando le prime incursioni d'aria fresca transitano sul Mediterraneo.

L'Estate è finita, stop. Meteo verso la normalità

Non dovremo stupirci, quindi, se nei prossimi 2-3 mesi torneremo a parlare di strutture cicloniche paragonabili a quelle dei mari tropicali. Strutture cicloniche particolarmente temibili, capaci di dar luogo a precipitazioni localmente devastanti. Non è detto che succeda, attenzione, vi stiamo semplicemente dicendo che anche quest'anno si stanno creando le condizioni favorevoli a determinate ondate di maltempo.

Non solo strutture cicloniche simil tropicali, anche temporali. Temporali che potrebbero dar luogo a nubifragi e ad altre grandinate. Esempi in tal senso ne abbiamo già avuto tanti quest'estate, ma non pensiate che ad inizio autunno sia diversi. Anzi, per certi versi può essere anche peggio.

Ecco perché in tanti iniziano a parlare di meteo estremo, ecco perché in tanti cominciano a puntare il dito contro un Autunno che potrebbe crearci non pochi grattacapi. Staremo a vedere, di certo se dovessero realizzarsi alcune proiezioni stagionali che vedrebbero un celere intervento della nuova stagione si potrebbero scongiurare quegli eccessi di calore africano visti fin troppe volte anche in Autunno. Ed allora le preoccupazioni potrebbero scemare.

