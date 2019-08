Meteo Weekend con temporali in un'atmosfera simil tropicale

Situazione meteo ed evoluzione: potrebbe sembrare un paradosso definire un temporale con il termine "caldo", in specie definirlo "simil tropicale", ed invece è proprio quanto succederà, o meglio, che già sta accadendo. Nel corso del prossimo fine settimana dunque, nonostante la calura africana abbandonerà quasi in toto il Bel Paese, non sono attese forti diminuzioni della temperatura.

Masse d'aria relativamente più fresca, ma in quota, associate ad un vortice di bassa pressione in area mediterranea, manterranno condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi, ma che non saranno in grado di portare un vero e proprio ricambio d'aria. Insomma, nonostante il tempo farà a tratti i capricci, il clima si manterrà ancora abbastanza caldo, ma soprattutto molto umido proprio a causa delle piogge temporalesche. Una situazione meteo che non è molto dissimile a quella tropicale.

Meteo ITALIA - mappa - tornano finalmente i temporali quotidiani

Questo contesto quasi tropicale si farà sentire specialmente sulle aree pianeggianti, oltre che su gran parte dei litorali per tutto il corso del prossimo weekend.

Cerchiamo dunque di capire nel dettaglio chi potrà godere di un meteo più asciutto e soleggiato, e chi invece si vedrà costretto a tenere l'ombrello a portata di mano, e sopportare tassi di umidità davvero elevati.

Meteo 15 giorni, decadenza d'Estate avviata con cenni d'Autunno

Partendo dalla giornata di sabato 24 Agosto, sotto stretta osservazione saranno i monti del Nord Italia, soprattutto le regioni alpine e prealpine centro orientali. Qui avremo un elevato rischio di temporali a tratti anche intensi. Nelle ore pomeridiane, ecco che i temporali potranno svilupparsi verso le pianure della Lombardia, dell'Emilia e del Veneto. Qui il meteo farà i capricci e si avrà una moderata variabilità, ma con varie ore di buon soleggiamento che con il riscaldamento del suolo, daranno energia ai temporali.

Ad elevato rischio temporali saranno anche le zone del Centro Sud. Come succederà al Nord, la maggior probabilità sarà ad appannaggio dei rilievi, ma in possibile sconfinamento verso le pianure limitrofe di Toscana, Umbria ed Abruzzo.

Meteo 7 giorni: via la CANICOLA a suon di TEMPORALI

Dal punto di vista termico non ci saranno grossi scossoni. Nelle aree con tempo soleggiato, i termometri potranno salire intorno ai 30-31°C al Nord, prossimi ai 32-33°C al Centro e intorno ai 33-34°C al Sud. Farà più fresco, ma anche più umido, laddove scoppieranno i temporali.

Poche saranno le novità in quel di domenica, quando saranno sempre possibili minacciosi temporali sui rilievi soprattutto quelli del Centro, stante la presenza del vortice depressionario in quota previsto sul medio e basso Tirreno. Avremo infatti maggiori schiarite al Nord e su gran parte del Sud.

L'Estate è finita, stop. Meteo verso la normalità

Pochi i cambiamenti dal punto di vista termico con un'Italia, più calda sulla sua parte meridionale rispetto ai settori del Nord.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Meteo ai tropici: Uragani assenti per la prima volta dal 1982, ma arriva Chantal

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

Centro meteo europeo: radicale cambiamento in Europa, conferma dal super modello matematico

- AOSTA

- BARI

Meteo rovente in Namibia, record storico di caldo a Walvis Bay

- BOLOGNA

- CAGLIARI

Ribaltone meteo, tempesta invernale in anticipo in Alaska

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

Meteo: Weekend, tra Caldo moderato e forti Temporali

- FIRENZE

- GENOVA

Meteo verso lo STOP del CALDO africano con molti TEMPORALI ovunque

- L'AQUILA

- MILANO

Meteo per l'Autunno: sarà freddo e burrascoso

- NAPOLI

- PALERMO

Meteo d'ESTATE TROPICALE in crash, sempre più cenni di AUTUNNO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina