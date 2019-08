Meteo 7 giorni: via la CANICOLA a suon di TEMPORALI

METEO SINO AL 28 AGOSTO, ANALISI E PREVISIONE

L'Alta Pressione africana, protagonista indiscussa di tutto il mese di agosto, sta andando incontro a un progressivo declino che potrebbe decretare l'inizio della fine del meteo d'Estate.

Nelle ultime ore infiltrazioni d'aria fresca ad alta quota hanno cominciato a fiaccare la resistenza anticiclonica, un'azione erosiva che non tarderà a produrre gli effetti voluti sottoforma di temporali localmente intensi.

A differenza di quanto accaduto sovente in precedenza ecco che questa volta le precipitazioni temporalesche colpiranno un po' tutte le nostre regioni. Saranno temporali perlopiù diurni, quindi durante le ore centrali del giorno e pertanto in sviluppo principalmente sui rilievi.

Ciononostante riusciranno a tratti nell'intento di sconfinare verso aree pianeggianti e costieri, laddove le montagne si stagliano in prossimità del mare.

TEMPERATURE IN DIMINUZIONE, VERSO LA NORMALITA'

Più volte abbiamo detto che il concetto di normalità, visto il trend al riscaldamento che non si esime da riguardare anche il Mediterraneo, andrebbe rivisto sulla base dei parametri climatici del nuovo millennio.

Ciò premesso, parlare di normalità nell'Estate 2019 fa notizia. Ovviamente ci stiamo riferendo alle temperature, che dopo aver stazionato per lungo tempo ben oltre le medie climatiche di riferimento tenderanno a calare di parecchi gradi dirigendosi verso valori più consoni al periodo.

Carte alla mano saranno diminuzioni nell'ordine di 4-5, anche 6°C un po' dappertutto. Le flessioni saranno chiaramente più accentuate dai temporali, che scaricheranno al suolo l'aria fresca presente ad alta quota.

METEO VENERDI' 23 AGOSTO, A SUON DI TUONI

Osservando i modelli a più alta risoluzione, quelli che per capirci consentono a noi previsori di stilare un trend giornaliero di una certa affidabilità, non possiamo far altro che confermare un weekend a suon di temporali.

Partiamo dalle prossime 24 ore, perché fin dalle prime luci del giorno potrebbero esserci degli acquazzoni temporaleschi tra Centro Nord e Sardegna. Sarà il sintomo di un'atmosfera piuttosto instabile, difatti durante le ore centrali ci aspettiamo un'intensificazione dei fenomeni e la comparsa di temporali localmente forti pure sulla dorsale appenninica meridionale. Ivi compresi i rilievi interni della Sicilia.

Verranno coinvolti maggiormente i versanti tirrenici, dove difatti ci aspettiamo persino degli sconfinamenti temporaleschi verso le aree costiere. Il tutto si attenuerà in serata e di notte ci sarà la cessazione pressoché assoluta dei fenomeni.

VERSO UN WEEKEND VARIABILE

Chiaramente quando ci riferiamo alla variabilità estiva dobbiamo pensare all'alternanza tra splendidi momenti di sole e improvvisi annuvolamenti forieri di acquazzoni.

E' quel che accadrà anche nel corso del weekend, quindi nelle giornate di sabato e domenica allorquando avremo inizi giornata all'insegna del bel tempo e fasi centrali caratterizzate da parecchie nubi molte delle quali saranno associate ad altri temporali.

Temporali che continueranno a interessare indistintamente un po' tutte le nostre regioni, sviluppandosi a ridosso dei rilievi ma in molti casi avendo l'energia necessaria per sconfinare verso le zone adiacenti (comprese le coste).

A livello di temperature non si starà per niente male, difatti avremo valori sostanzialmente in linea con le medie di riferimento. Le massime potranno superare localmente quota 30°C, con punte che in qualche città potrebbero spingersi verso 33-34°C. Ma nulla a che vedere coi valori ben più alti dei giorni scorsi, senza scordarsi che con le piogge subentrerà un bel refrigerio.

ULTERIORI TENDENZE METEO

I modelli matematici di previsione continuano a suggerire un progressivo declino dell'Estate. Declino che verrebbe indotto da un crescente pressing atlantico, traducibile in perturbazioni via via più vicine alle nostre regioni.

In quest'ottica possiamo pensare che qualche perturbazione prima o poi riesca a sconfinare con decisione nel cuore del Mediterraneo, innescando un primo vero peggioramento dal sapore autunnale.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Ivan Gaddari

