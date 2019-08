Meteo: Weekend, tra Caldo moderato e forti Temporali

Situazione meteo ed evoluzione: l'alta pressione nord africana se va, ma non ci sarà un serio peggioramento delle condizioni meteo e tanto meno una prevista prima rottura stagionale.

Dopo i primi segnali di cambiamento già ben evidenti tra giovedì e venerdì, ecco che nel corso del prossimo Weekend la situazione andrà moderatamente cambiando un po' su tutto il Paese a causa della formazione di un vortice di bassa pressione in quota in sede mediterranea che condizionerà il tempo tra sabato e domenica. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende dunque sul fronte meteo per il prossimo fine settimana.

Meteo: goccia fredda su medio Tirreno. Boom di Temporali

Partendo dalla giornata di sabato 24 Agosto la situazione meteo sarà caratterizzata da una moderata variabilità con rischio di temporali che si andranno a sviluppare soprattutto nelle ore pomeridiane e dunque nel momento di maggior calore. Maggiormente colpite saranno le aree alpine, prealpine, la dorsale appenninica ma con possibili sconfinamenti verso le aree pianeggianti della Toscana, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo.

Dal punto di vista climatico, il sabato sarà caratterizzato da condizioni meteo prettamente estivo anche se non ci saranno i tanto temuti eccessi di caldo e di afa. Qualche grado in più potrà registrarsi solo sulle estreme regioni del Sud.

Meteo con STOP al gran CALDO, in arrivo TEMPORALI ovunque

La domenica non farà registrare forti cambiamenti sul fronte meteo. Il vortice di bassa pressione in quota continuerà infatti a rimanere più o meno fermo sull'area mediterranea ed il meteo sarà ancora condizionato da una moderata variabilità. Insisteranno ancora i temporali pomeridiani su tutti i rilievi, da nord e sud e sempre in possibile movimento verso le pianure adiacenti specialmente quelle centro meridionali.

Anche sotto l'aspetto termico non sono attese particolari variazioni. Una maggiore ingerenza dei venti caldi nord africani manterrà le temperature leggermente più alte al Sud, in un contesto climatico generale che sarà ancora prettamente estivo con temperature sopra la media climatologica.

Escalation di TEMPORALI, è meteo di fine estate

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

