Meteo: goccia fredda su medio Tirreno. Boom di Temporali

Situazione meteo ed evoluzione: nei prossimi 2-3 giorni il quadro meteo sull'Italia subirà un moderato cambiamento. L'alta pressione di matrice sub tropicale perderà di energia portando i suoi massimi verso sud o per meglio capirci verso le sue terre di origine, l'Africa del nord.

Nel contempo aria più fresca nord atlantica provocherà la formazione di una blanda circolazione depressionaria in quota che si andrà ad isolare sui settori tirrenici alimentando ulteriormente le note d'instabilità già presenti da alcuni giorni sulle estreme regioni del Nord Italia.

Meteo: Weekend, tra Caldo moderato e forti Temporali

Già da oggi infatti, avremo una maggior diffusione temporalesca su tutto il Nord con maggior coinvolgimento sempre delle zone montuose, ma anche su alcuni tratti della Val Padana. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno spingersi anche verso alcuni settori del Centro Italia segnatamente su Toscana e dorsale appenninica umbro marchigiana. Caleranno le temperature di qualche grado al Centro Nord pur rimanendo ancora di stampo prettamente estivo.

Tra Venerdì e Domenica la situazione meteo non farà registrare particolari scossoni. L'area depressionaria in quota si manterrà più o meno stabile in sede mediterranea mantenendo sempre attive condizioni favorevoli a temporali sui rilievi del Nord e su tutta la fascia appenninica centrale e anche meridionale.

Meteo con STOP al gran CALDO, in arrivo TEMPORALI ovunque

Nelle ore più calde tuttavia, alcuni temporali improvvisi potranno però sconfinare anche verso le pianure adiacenti. Al Nord Italia saranno più probabili tra la bassa Lombardia, l'Emilia e i settori nord del Veneto. A tratti i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità con abbondanti rovesci, intense raffiche di vento e possibili grandinate.

Al Centro saranno maggiormente a rischio le aree pianeggianti della Toscana e dell'Abruzzo mentre al Sud la probabilità di fenomeni in pianura si manterrà inferiore. Sulle regioni meridionali infatti, continuerà a farsi sentire un timido alito caldo nord africano, che non solo contribuirà a mantenere una maggior stabilità atmosferica, ma riuscirà a portare le temperature su valori leggermente più elevate rispetto al resto del Paese.

Meteo d'ESTATE tropicale STOP con FORTI TEMPORALI in molte regioni

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Escalation di TEMPORALI, è meteo di fine estate

- ANCONA

- AOSTA

Meteo Stati Uniti: nevicata estiva a sorpresa in Montana

- BARI

- BOLOGNA

Meteo Canada: abbondanti nevicate nella British Columbia

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

Meteo in Pakistan: ancora vittime per le piogge monsoniche

- CATANZARO

- FIRENZE

METEO di fine estate: la tendenza per l'inizio di Settembre

- GENOVA

- L'AQUILA

ALASKA, cede di colpo il ghiacciaio. Onda anomala travolge canoisti, VIDEO

- MILANO

- NAPOLI

Meteo dal caldo tropicale, oramai il peggio è passato

- PALERMO

- PERUGIA

Meteo 15 giorni, basta ESTATE TROPICALE: cenni di AUTUNNO evidenti

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina