Meteo verso lo STOP del CALDO africano con molti TEMPORALI ovunque

L'ennesima ondata di caldo dell'Estate sta per concludersi su buona parte d'Italia, già varie aree del Nord Italia hanno ricevuto intensi temporali da ieri pomeriggio. Le condizioni meteo climatiche, però registreranno un maggior cambiamento nella seconda metà di settimana, allorquando l'Anticiclone africano verrà insidiato da una circolazione d'aria fresca in quota.

Spifferi, è vero, ma il contrasto con l'aria calda e umida ben ancorata nei bassi strati determinerà instabilità crescente su tutte le regioni d'Italia. Per farla breve e non girarci attorno, prevediamo dei temporali, soprattutto pomeridiani che occasionalmente potrebbero risultare piuttosto violenti.

Prima però di addentrarci nei dettagli previsionali, indi comprese le variazioni termiche attese, consentiteci una riflessione. L'instabilità che andrà a scatenarsi rappresenterà un segnale inequivocabile della decadenza estiva e allo stesso tempo dell'imminenza della stagione autunnale.

Chi ha un po' più di anni sulle spalle ricorderà le Estati pre-nuovo Millennio, allorquando subito dopo Ferragosto cominciavano i tentennamenti anticiclonici e si affacciavano sul Mediterraneo le prime inside temporalesche atlantiche. Ecco, sembra quasi di rivivere quegli anni, anche se con un po' di ritardo, e soprattutto con temperature iniziali più elevate.

E sulla temperatura sono stati spesi innumerevoli commenti.

TEMPERATURE IN DIMINUZIONE

Con ieri, e parte di oggi, siamo giunti al top dell'ondata di caldo, un'ondata di caldo sicuramente intensa ma che come previsto a suo tempo non ha raggiunto livelli di eccezionalità.

Stiamo pur sempre parlando di anomalie termiche pesanti e di picchi di temperatura massima che in alcune località d'Italia hanno gravitato attorno ai 40°C. Ora però ci aspettano importanti diminuzioni, diminuzioni indotte dall'intrusione d'aria fresca ad alta quota e al suo trasferimento nei bassi strati grazie alle precipitazioni.

Durante i temporali pomeridiani le flessioni potrebbero essere davvero marcate, anche nell'ordine dei 10°C. Ovviamente saranno diminuzioni temporanee, ma porteranno sicuramente un bel refrigerio. Osservando le proiezioni termiche per le principali città d'Italia abbiamo constatato che si tornerà non senza qualche difficoltà verso valori più consoni alle medie climatiche di riferimento.

Quindi, la temperatura prevarrà su valori sopra la media.

METEO GIOVEDI' 22 AGOSTO, I TEMPORALI AL CENTRO NORD

Osservando i modelli matematici a più alta risoluzione, quelli che per intenderci ci consentono di stabilire con discreta affidabilità l'entità e la distribuzione delle precipitazioni sul territorio nazionale, possiamo convalidare un'escalation temporalesca ormai imminente.

Con oggi i temporali dovrebbero coinvolgere le regioni del Centro Nord. Fin dal mattino potremmo osservare temporali sparsi nel Nord Italia, in accentuazione al pomeriggio-sera quando si prevede una loro maggiore estensione.

Sempre al pomeriggio saranno possibili temporali sulla dorsale appenninica centro settentrionale con possibilità di qualche sconfinamento lungo le coste tirreniche. Instabilità anche nella Sardegna interna, mentre al Sud e Sicilia sarà nettamente più sporadica.

A livello termico confermiamo un abbassamento delle temperature nelle aree colpite dai fenomeni, mentre resteranno temporaneamente più alte sul Meridione.

VERSO UN WEEKEND VARIABILE

Variabile per un semplice motivo, ovvero avremo un'alternanza tra nubi e sole. Più nello specifico le giornate si apriranno spesso col sole, eccezion fatta per qualche precipitazione fin da subito in alcune zone d'Italia.

Sole che insisterà in loco sino alle ore centrali della giornata, al massimo sino al primo pomeriggio, dopodiché lascerà strada a nubi via via più imponenti che dai rilievi si espanderanno verso le aree limitrofe e talvolta chilometri più lontano. Nubi a loro volta che daranno luogo a temporali localmente intensi, ove per intensi intendiamo dire che potranno accompagnarsi a nubifragi, raffiche di vento e grandinate.

Non mancherà occasione per sconfinamenti verso la Val Padana e in direzione delle aree costiere del Centro e del Sud, Isole Maggiori comprese. In tutto questo quadro le temperature graviteranno su valori prossimi alle medie di riferimento.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Proiettandoci oltre possiamo dirvi che negli ultimi giorni di agosto potremmo assistere a un miglioramento grazie a una temporanea riconferma dell'Alta Pressione.

Temporanea perché i primi giorni di settembre, allorquando avrà fatto l'esordio ufficiale l'autunno meteorologico, potrebbe verificarsi una crisi ancora più marcata. Un affondo ciclonico piuttosto profondo potrebbe difatti penetrare sull'Europa occidentale per poi traslare nel cuore del Mediterraneo.

Pubblicato da Ivan Gaddari

