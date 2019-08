Meteo: Caldo africano al picco massimo. Ma non durerà

Situazione meteo ed evoluzione: l'Italia è sotto gli effetti dell'ennesima ondata di caldo e di afa che coinvolge soprattutto le regioni centro meridionali e le due Isole Maggiori. Le temperature stanno infatti toccando valori prossimi ai 38-39°C proprio sulle zone interne della Sardegna ma anche su Sicilia e della Puglia.

Anche quella di oggi sarà una giornata piuttosto calda. Valori ancora molto elevati colpiranno sempre le due Isole Maggiori ma anche gran parte del Centro Sud. Registreremo dunque picchi prossimi ai 35-36°C su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Caldo in forma meno accentuata al Nord Italia dove le aree più calde saranno principalmente la bassa Lombardia, l'Emilia Romagna ed il Veneto con punte intorno ai 33-35°C.

Meteo Sud Italia: quando finirà il caldo

Ma questa rinnovata fase di caldo africana non durerà anche a lungo. Proprio da oggi i primi segnali di cedimento dell'alta pressione si faranno sentire a partire dal Nord Italia dove cominceranno a registrarsi alcuni gradi in meno specie sui rilievi e sulla fascia settentrionale della Val Padana anche per effetto di una maggior influenza temporalesca.

Da giovedì invece, ecco che l'anticiclone nord africano perderà ulteriore energia al Nord e su parte del Centro dove le temperature saranno in ulteriore e generale diminuzione. Masse d'aria più fresca nord atlantica cominceranno infatti ad erodere l'alta pressione e tra venerdì e sabato le temperature saranno diminuite praticamente su tutto il Paese decretando la fine di questo ennesimo dominio del caldo africano.

Meteorite Sardegna, dimensioni sottovalutate. 30 anni 8000 bolidi su Terra, influenza meteo

Nel corso del fine settimana tuttavia, l'alta pressione sub tropicale lascerà il posto al suo stretto parente delle Anticiclone delle Azzorre pronto a mantenere condizioni di tempo abbastanza stabile anche se con ancora il rischio di qualche temporale pomeridiano sui rilievi. Nonostante le temperature torneranno comunque un po' a salire, la buona notizia e che non avremo più un tipo di clima così caldo ed afoso come in questi giorni.

Insomma, il sabato e la domenica scorreranno tutto sommato tranquilli, senza l'incubo del caldo afoso e solo con qualche pensiero per chi si troverà ancora in vacanza sui monti per i soliti occasionali temporali, difficilmente prevedibili se non con irrisorio anticipo.

Meteo Alpi, ghiacciai in sofferenza per il caldo, chiude Les Deux Alpes

Pubblicato da Piero Luciani

