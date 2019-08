Meteo: Minacciosi Temporali e Grandine in varie Regioni

Situazione meteo ed evoluzione: l'alta pressione nord africana ha appena toccato il suo picco massimo di caldo con temperature che hanno sfiorato i 38-39°C sulle zone interne della Sardegna, e valori molto simili anche sulla Sicilia e la Puglia. Nel contempo, deboli infiltrazioni d'aria relativamente più fresca ed instabile lambiscono le estreme regioni del Nord Italia specie le aree alpine e prealpine dove si sono verificati temporali sparsi.

Queste infiltrazioni d'aria instabile sono comunque i segnali che l'alta pressione nord africana sta perdendo gradualmente energia proprio a partire dalle regioni settentrionali. Prepariamoci dunque ad un ulteriore influenza di minacciosi temporali, i quali, diverranno via via sempre più diffusi sulle zone del Nord.

Meteo: Caldo africano al picco massimo. Ma non durerà

Oggi sarà già una giornata ad elevato rischio di forti temporali principalmente sui rilievi alpini e prealpini in graduale sconfinamento verso le aree pianeggianti del Piemonte, della Lombardia, su alcune aree dell'Emilia e del Veneto. I temporali saranno localmente accompagnati di forti rovesci e grandine. Caleranno le temperature al Nord.

Da giovedì l'ingerenza temporalesca si manterrà ancora piuttosto attiva su tutto il Nord anche se prediligerà sempre le zone montuose. Nelle ore pomeridiane tuttavia, anche alcune zone del Centro Italia saranno colpite dai temporali soprattutto la dorsale appenninica toscana, marchigiana ed abruzzese. Su queste zone non sono da escludersi comunque isolati temporali in viaggio verso le aree pianeggianti. Temperature in ulteriore calo al Nord e su parte del Centro.

Meteo Sud Italia: quando finirà il caldo

Su venerdì una maggior tendenza temporalesca si attiverà anche sui monti del Sud insistendo però ancora sui rilievi del Centro Nord e questo per effetto di un ulteriore cedimento della struttura di alta pressione di matrice sub tropicale.

A cavallo del fine settimana infatti, l'anticiclone africano lascerà spazio a quello delle Azzorre che ci regalerà una fase di discreta stabilità ma con un tipo di clima sicuramente meno caldo ed opprimente.

Approfondiremo tale tendenza in altri editoriali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

