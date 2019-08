Meteo dal caldo tropicale, oramai il peggio è passato

Si sente spesso dire dai notiziari e mezzi di informazione che il meteo propone una nuova ondata di caldo particolarmente intensa al Centro-Sud.

Ovviamente è vero, ma va fatta un'opportuna precisazione: se da un lato è innegabile che arrivi una nuova fase calda ancora una volta sopra media, da quell'altra dobbiamo sottolineare che oramai il peggio è passato.

Meteo: Caldo africano al picco massimo. Ma non durerà

Le due super ondate di calore di fine giugno e fine luglio sono state veramente iper-estreme per il Nord Italia e la Sardegna, mentre per il Centro-Sud è stata veramente molto forte quella in agosto.

In questi momenti la fase meteo calda al Sud Italia (che ricordiamo essere la quinta di questa estate 2019) sta mostrando la sua potenza, ma ricordiamo che è più facile da sopportare per i seguenti tre motivi:

In primo luogo, il nostro corpo è già abituato a forti calori, quindi è acclimatato a un meteo piuttosto caldo

In secondo luogo, oramai le giornate hanno perso oltre due ore di luce e quindi le nottate più lunghe possono permettere di respirare un po' di più durante le ore buie;

In terzo luogo, la potenza radiativa del sole di fine agosto è pari a quella di metà aprile, quindi decisamente meno forte rispetto a quella di giugno e luglio, pertanto il sole surriscalda meno rispetto ai mesi passati.

Meteo: Minacciosi Temporali e Grandine in varie Regioni

Ciò non toglie che faccia comunque caldo e che le anomalie meteo a fine estate saranno molto pesanti.

Meteo Sud Italia: quando finirà il caldo

