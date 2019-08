METEO per domani sull'Italia più inquieto. TEMPORALI più diffusi, dettagli

Le condizioni meteo tendono a divenire instabili, nonostante la presenza dell'Anticiclone africano, proteso verso il Mediterraneo e l'Italia. Tuttavia, l'anticiclone sta mostrando segni di stanchezza con un lieve progressivo cedimento a partire da nord.

Inevitabilmente le temperature sono risalite su valori decisamente elevati, ben al di sopra delle medie climatiche di riferimento di parecchi gradi. Oltre al caldo, è soprattutto l'afa a farsi sentire per gli elevati tassi d'umidità.

Meteo ALPI: attenzione ai possibili forti temporali!

La presenza del caldo umido, abbinato a crescenti infiltrazioni d'aria fresca in quota, vanno a generare quel contesto ideale per il manifestarsi dell'instabilità. Ne conseguono temporali che tenderanno ad avere maggiore voce in capitolo sulla situazione meteo al Nord.

Rovesci e temporali anche intensi tenderanno a portarsi più decisamente verso le pianure del Nord, ma l'instabilità ormai incombe anche per l'Italia Centro-Meridionale. Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo prevista per domani, mercoledì 21 agosto.

Tornado e downburst, due fenomeni meteo estremi e pericolosi

Assisteremo ad un ulteriore indebolimento dell'anticiclone, che porterà condizioni d'instabilità. I temporali potrebbero ripresentarsi con foga soprattutto al Nord Italia, non limitandosi alle sole Alpi ma sconfinando abbastanza agevolmente verso le aree pianeggianti.

I primi temporali si formeranno nelle ore più calde diurne anche lungo le aree interne appenniniche, con acquazzoni più probabili fra Umbria, Marche, reatino ed entroterra abruzzese. Temporali si potranno formare anche sulle zone interne delle Isole Maggiori, specie della Sicilia.

La colonnina di mercurio non subirà apprezzabili variazioni, a parte delle leggere flessioni su interno del Centro Italia laddove ci saranno i temporali. In generale, il clima sarà caldo con temperature ancora al di sopra della norma, con sensazione di disagio accentuata dall'afa.

