Meteo dal CALDO ai TEMPORALI, grandine da metà settimana. REFRIGERIO

Situazione meteo ed evoluzione: stiamo entrando nella fase clou di questa ennesima ondata di caldo africano. Le temperature, tra oggi e domani, raggiungeranno valori massimi prossimi ai 38°C su alcune zone del Centro Sud in particolare su Sardegna, Sicilia e Puglia. In talune vallate si potranno raggiungere, se non superare anche i 40°C.

Il caldo si farà sentire comunque anche sul resto del Paese seppur in forma più attenuata al Nord.

Dopo questa ennesima fase bollente e anche piuttosto afosa, da mercoledì l'anticiclone nord africano comincerà a dare segnali di cedimento a partire dalle regioni settentrionali. In questo frangente aumenterà l'ingerenza temporalesca sui monti e localmente sulla Val Padana specie su pianure del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia e del Veneto. I fenomeni temporaleschi potranno essere accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Si attenua il caldo in particolare nelle aree raggiunte dai temporali.

Giovedì l'alta pressione africana accuserà un ulteriore perdita di energia al Nord, ma anche su alcuni tratti del Centro. Si manterrà elevata l'influenza temporalesca su Alpi e Prealpi, ma ancora in possibile sconfinamento verso la Pianura Padano-Veneta. Nelle ore più calde qualche temporale potrà scoppiare altresì sulla dorsale appenninica toscana, ed umbro marchigiana. Caleranno ulteriormente le temperature al Nord e su parte del Centro.

In seguito, da venerdì, ecco che l'anticiclone sub tropicale scenderà ulteriormente di latitudine raggiungendo le sue terre di origine, liberando dal caldo intenso ed afoso anche il resto del Centro e il Sud. Allo stesso tempo continuerà ad affluire aria relativamente instabile unita però ad un ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre.

Così facendo, da venerdì e nel corso del successivo weekend avremo condizioni di moderata variabilità su gran parte del Paese con il rischio di qualche temporale pomeridiano più probabile a ridosso dei monti, da nord a sud. Le temperature torneranno lievemente ad aumentare senza tuttavia raggiungere i picchi elevati di questi giorni e soprattutto senza eccessi con una qualità dell'aria sicuramente meno afosa ed opprimente.

Questo potrebbe essere l'avvio della decadenza estiva.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

