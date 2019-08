Meteo: CALDO africano in aumento, TEMPORALI al Nord. Poi REFRIGERIO

Situazione meteo ed evoluzione: nonostante la presenza di un'alta pressione ormai di matrice nord africana, su alcuni angoli del d'Italia, la situazione meteorologica non riesce a mantenersi calma, anzi, nelle prossime 48/72 ore si eleverà ulteriormente il rischio di temporali a tratti anche violenti, con il rischio anche di nubifragi e grandine. Ma andiamo con ordine e vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta per i prossimi due o tre giorni dal punto di vista meteo.

Martedì sarà una bella giornata di sole e di caldo per tutti i settori centro meridionali. Le temperature saranno in ulteriore aumento e raggiungeranno punte vicine ai 36-38°C sulle aree interne della Sardegna, della Sicilia e sulla Puglia specie quella settentrionale. In talune località si toccheranno anche i 40°C (ieri in Sardegna i 39°C in provincia di Sassari).

Meteo tra TEMPORALI e CALDO AFRICANO. Estate in affanno

Caldo anche sul resto del Centro Sud con temperature di 35-36°C in Toscana, Umbria, Lazio, zone interne della Campania, della Calabria e su gran parte dei litorali adriatici dove, per altro, il caldo risulterà piuttosto afoso. Il tutto sarà accompagnato, come detto, da una situazione meteo decisamente stabile e soleggiata salvo la presenza di qualche nube pomeridiana a ridosso degli Appennini.

Seppur in forma meno aggressiva, il caldo si farà sentire anche al Nord Italia specialmente su bassa Lombardia, l'Emilia Romagna ed il Veneto, con i termometri che potranno toccare i 34-35°C. Sul resto del Nord il contesto meteo sarà condizionato da temperature meno roventi e anche da temporali sparsi più probabile sui rilievi, ma in occasionale sconfinamento verso le pianure adiacenti.

METEO per domani, sempre più TEMPORALI al Nord. Ma CALDO quasi ovunque

Temporali ancora una volta anche intensi, con locali nubifragi.

Questa ingerenza temporalesca è il segnale che l'alta pressione nord africana non gode di vitalità come i precedenti eventi. Tra mercoledì e giovedì infatti, comincerà inesorabilmente a perdere di energia a partire dal Nord dove i temporali si faranno più diffusi e minacciosi anche verso la Val Padana, e giovedì anche su alcuni tratti dell'Appennino centrale. Su questi settori cominceranno a calare le temperature e si attenuerà gradualmente la calura.

LUGLIO 2019 e CALDO RECORD: GHIACCI POLARI in sofferenza ai minimi storici

Sempre sul fronte caldo, la situazione sarà destinata poi a migliorare ulteriormente anche al Centro e al Sud tra Venerdì e Sabato. Ma di questo ce ne occuperemo in un altro editoriale.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Trend meteo, in settimana temporali in varie regioni per goccia fredda

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

Meteo estremo: grandinata record in Ungheria

- AOSTA

- BARI

Tornado e downburst, due fenomeni meteo estremi e pericolosi

- BOLOGNA

- CAGLIARI

Meteo verso DECLINO ESTATE con lo STOP al CALDO TROPICALE

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina