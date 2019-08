Evoluzione meteo: eccezionale CICLONE oceanico FRONTEGGIA anticiclone d'Africa

La situazione meteo vede un fortissimo ciclone oceanico, davvero insolito per il periodo, che ormai investe le Isole Britanniche, la Francia, la Germania, il Benelux, la Danimarca e si porta fin sino alla Scandinavia. Mentre blande nubi si adagiano nelle Alpi.

Nel frattempo, sta prendendo forza l'Alta Pressione d'Africa, forte di una massa d'aria rovente che ha origine dal Sahara. Le proiezioni prospettano la genesi di una linea di contatto dapprima a nord delle Alpi, che entro metà settimana si porterà nel Nord Italia.

Non si sottovaluti affatto l'intensità delle aree cicloniche oceaniche, specie quando ben prima dell'inizio della stagione autunnale assumono una così tale intensità. Così che nei Paesi menzionati prima è ormai inizio d'Autunno, piove spesso, la temperatura massima, specie nelle aree più a nord a stento raggiunge i 20°C.

Soffiano forti venti, e l'Estate caldissima 2019, con i suoi record roventi è un lontano ricordo.

Un breve cenno va anche fatto alla Russia europea, dove le condizioni meteo sono influenzate da aree di Bassa Pressione che richiamano aria fresca dalle regioni polari. Aria che verso gli Urali diventa persino fredda, portando le prime precoci gelate. E le previsioni meteo per fine mese sono pessime, come per altro anche anticipato qualche giorno fa dal servizio meteo americano Accuweather, e prospettano freddo precoce.

Tuttavia, sarà l'egemonia delle masse d'aria oceaniche a frenare l'impeto dell'aria caldissima nord africana, la quale in precedenti previsioni prospettava per l'Italia una fortissima ondata di calore, ma che ora invece ci traghetterà verso un decadimento della stagione estiva, seppur fortemente limitato dalle caldissime acque superficiali del Mar Mediterraneo.

Con la presenza di 2 così forti antagonisti c'è da preoccuparsi degli effetti che ci saranno con i contrasti termici. E l'anno appena passato lo abbiamo sperimentato con un'escalation di eventi meteo estremi. Dapprima abbiamo accennato ad una linea di contatto tra masse d'aria, qui, specie quando questa si abbasserà verso il Mediterraneo ed il Nord Italia, si potranno avere fenomeni di fortissima intensità.

Ciò che appare sempre più evidente è comunque un cambiamento delle meteo stagionale, così forte da comportare un vero caos per coloro che si affidano al calendario per programmare vacanze, cambi di stagione, etc.. Ne pagano le conseguenze anche alcuni ambiti delle previsioni meteo, dove è aumentata l'incertezza e diminuita l'affidabilità delle proiezioni.

