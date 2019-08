Meteo Aeronautica, sino al 15 Settembre: aria di cambiamento

Il meteo con validità [b]30 giorni diffuso dell'Aeronautica Militare[/b] indica delle linee di tendenza fin sino 15 Settembre.

Le linee di tendenza prospettano un cambiamento rilevante di circolazione atmosferica per la prima fase, specie al Centro Nord Italia, che sia la rottura di stagione? Nel seguito si parla di tendenze meteo climatiche nella norma, perciò il clima settembrino dovrebbe concretizzarsi nella sua naturalezza.

*IL BOLLETTINO UFFICIALE - AERONAUTICA MILITARE ITALIANA*

19 - 25 Agosto 2019

La prima settimana si apre all' insegna di una moderata curvatura ciclonica nel regime del geopotenziale al nord, che però tende a normalizzarsi al centro-sud. Ne conseguiranno regimi pluviometrici al di sopra della media del periodo al nord mentre sul resto del paese rimarranno generalmente in linea. Per quanto invece attiene ai regimi termici si rileva che al nord saranno al di sotto della media del periodo mentre sul resto del paese permarranno al di sopra.

26 Agosto - 01 Settembre 2019

Nella seconda settimana il regime ciclonico nelle linee del geopotenziale pare spostarsi al sud, dove i regimi pluviometrici si porteranno al di sopra della media stagionale, mentre sul resto del paese tenderanno a normalizzarsi portandosi all'interno del range medio stagionale. Decisa normalizzazione dei regimi termici che ovunque rientreranno nella media del periodo.

02 - 08 Settembre 2019

Nella terza settimana ad indebolirsi l'anomalia negativa nel regime del geopotenziale che pare orientarsi verso una zonalizzazione delle linee di flusso. Ne conseguiranno regimi pluviometrici ovunque nella media del periodo e regimi termici in linea con la media del periodo al nord mentre al centro-sud si porteranno al di sopra.

09 - 15 Settembre 2019

Continua nella quarta settimana il trend zonale nelle linee del geopotenziale, con conseguenti regimi termici e pluviometrici generalmente in linea con la media del periodo.

*AVVERTENZE*

_Il carattere caotico dell'atmosfera comporta che le previsioni meteorologiche con indicazioni di dettaglio sull'evoluzione del tempo in singole località (previsioni di tipo classico), possano estendersi temporalmente solo a pochi giorni; oltre tale termine la previsione risulta inaffidabile. Le previsioni a lunga scadenza costituiscono l'ultima frontiera della meteorologia nel settore delle previsioni operative. Sono il risultato di una filiera articolata di processi che sono resi possibili grazie all'impiego di potenti calcolatori elettronici, di complessi modelli fisico-matematici che simulano più volte contemporaneamente (ensemble) il comportamento del Sistema atmosfera-oceano, ma anche dell'elaborazione di un massiccio flusso di dati meteo-marini. Infine, l'esperienza e l'interpretazione dell'uomo, in termini meteo-climatologici, gioca un ruolo altrettanto importante. Tuttavia, le previsioni a lungo termine sono molto diverse da quelle di tipo classico, in termini di dettaglio e di affidabilità, in quanto non forniscono l'evoluzione del tempo in singole località e/o in specifici istanti del giorno. Forniscono invece delle indicazioni probabilistiche dell'eventuale scostamento di un parametro meteo, in un determinato periodo, rispetto ai valori medi climatologici. Le previsioni che seguono rappresentano quindi delle tendenze dell'andamento atmosferico atteso e, pertanto, esprimono delle indicazioni di massima di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci nel periodo e nell'area indicata._

Fonte meteoam.it, ovvero l'Aeronautica Militare.

Potrete consultare il bollettino meteo 30 giorni nel sito web dell'Aeronautica Militare ogni settimana.

