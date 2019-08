Meteo: dopo il Grande Caldo, violenti Temporali

Situazione meteo ed evoluzione: a partire dalla giornata di Lunedì 19 Agosto un vasto promontorio di matrice sub tropicale comincerà nuovamente ad avvolgere gran parte del nostro Paese. Siamo dunque in procinto di vivere l'ennesima ondata di grande caldo che ci porterà un tipo di clima piuttosto fastidioso.

La fase più acuta di questa vera e propria fiammata africana si raggiungerà nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21. In questo frangente non solo avremo parecchia stabilità atmosferica, ma il caldo e l'afa torneranno protagonisti su gran parte del Paese. Solo nelle ore più calde si avrà qualche sparuto acquazzone temporalesco sui rilievi del Nord.

Ma questa fase di caldo africano potrebbe non durare a lungo. Tra martedì sera e mercoledì ecco che potrebbero cominciare a formarsi temporali piuttosto insidiosi a ridosso dei rilievi alpini e prealpini accompagnati da forti rovesci e locali grandinate. Questa ingerenza temporalesca sarà probabilmente il segnale di un nuovo cedimento dell'anticiclone africano.

Da giovedì infatti, masse d'aria meno calda nord atlantica conquisteranno con tutta probabilità gran parte del Nord e del Centro Italia facendo calare le temperature e riportando un tipo di clima sicuramente meno caldo ed afoso. Al Sud Italia invece, bisognerà attendere probabilmente le giornate di venerdì e sabato per vedere un cambio della circolazione ed un ritorno a temperature meno bollenti.

In seguito, la configurazione generale potrebbe rimanere piuttosto statica con l'Italia praticamente divisa in due parti: il Nord, la Toscana, le Marche e l'Umbria sotto l'afflusso d'aria instabile con rischio di temporali sparsi specie nel pomeriggio. Il tutto sarà condito da un clima tutto sommato non particolarmente caldo.

I temporali potrebbero assumere forte intensità.

Il Sud Italia, invece potrebbe essere ancora investito dai caldi venti provenienti dal nord Africa con una conseguente atmosfera non solo più stabile, ma anche decisamente più calda soprattutto sulla Sicilia, l'area ionica e nelle aree più meridionali della Puglia.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

