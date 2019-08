Meteo 7 giorni: WEEKEND col solleone, torna il CALDO africano

METEO SINO AL 21 AGOSTO 2019, ANALISI E PREVISIONE

La tregua indotta dal flusso d'aria fresca dell'Oceano Atlantico sta per terminare. L'Alta Pressione, ultimamente costretta sulla difensiva, non si è mai troppo allontanata dall'Italia e approfitterà subito della situazione puntando con decisione sulle nostre regioni.

Si tratta, guarda un po', dell'Anticiclone Africano pronto a stabilirsi nuovamente nel cuore del Mediterraneo. Inizialmente porterà caldo nelle regioni occidentali e poi un po' dappertutto. Abbiamo controllato con molta attenzione le proiezioni termiche per capire quale sarà l'intensità del caldo e possiamo dirvi che nonostante anomalie di temperatura nuovamente importanti non ci aspettiamo condizioni climatiche eccezionali.

Nel frattempo, sull'Europa centro occidentale e settentrionale permarrà un via vai di perturbazioni che andrà seguito con molta attenzione perché potrebbero avere ripercussioni importanti nel medio periodo; ripercussioni tali da poter conclamare una crisi d'identità dell'Estate nel corso dell'ultima decade di agosto, ma questo sarà l'argomento dell'approfondimento a lungo termine.

CALDO E AFA, DOVE FARA' PIU' CALDO

Come detto, la nuova ondata di caldo inizierà ad interessare le regioni occidentali, in primis la Sardegna, laddove la colonnina di mercurio non tarderà a riportarsi sopra quota 35°C.

Poi, durante il weekend, il caldo si farà sentire progressivamente anche altrove e quindi un po' in tutta Italia. A differenza di quanto accaduto nel recente passato stavolta la protezione anticiclonica sarà proiettata verso nord e quindi anche nelle regioni settentrionali ci aspettiamo sole prevalente.

Qui le temperature più alte arriveranno con ogni probabilità a inizio della prossima settimana, allorquando i termometri non faticheranno a superare quota 35°C.

Come ogni ondata di calore africano che si rispetti cresceranno i tassi di umidità relativa e quindi avremo a che con la solita afa. Vuol dire che le temperature percepite saranno più alte rispetto a quelle registrate dai termometri e significa che farà piuttosto caldo anche durante le ore notturne.

METEO DI OGGI - 16 AGOSTO

Cesseranno definitivamente i disturbi legati alla circolazione d'aria fresca, tuttavia permarranno ancora sbuffi di vento dai quadranti settentrionali con raffiche che al Centro Sud e tra le due Isole Maggiori potrebbero risultare di moderata intensità.

Come detto, splenderà il sole, eccezion fatta per qualche sterile velatura al Nord. A livello termico ci aspettiamo un aumento delle temperature, ma tutto sommato si starà ancora bene tant'è che le massime difficilmente supereranno 32-33°C.

Al calar del sole il fresco si farà ancora sentire, anche perché uno dei meriti della circolazione d'aria fresca è quello di aver messo fine all'afa opprimente.

TEMPERATURE DI NUOVO SU, OLTRE LE MEDIE STAGIONALI

Ogni qualvolta si parla di aumento delle temperature non si fa alcuna fatica ad osservare valori decisamente superiori alle medie climatiche di riferimento.

Anche stavolta, già nel weekend, dovremo sopportare anomalie importanti con l'apice che verrà raggiunto probabilmente nella prima metà della prossima settimana. Osservando le mappe termiche possiamo dirvi che anche stavolta avremo anomalie positive di 4-5°C, ma ormai non è una novità e non fa più notizia.

Dati alla mano stiamo vivendo un mese di agosto decisamente caldo, se non caldissimo. Non c'è stata l'ondata di caldo record ma la persistenza delle alte temperature è comunque un qualcosa che non va minimamente trascurato.

Soprattutto non va trascurato un altro aspetto, ovvero che al minimo accenno d'aria fresca si scatenano fenomeni temporaleschi particolarmente violenti. E potrebbe ricapitare.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Potrebbe ricapitare perché come detto in apertura le proiezioni a medio raggio indicano un possibile, ingente cambiamento.

Cambiamento che verrebbe innescato da un'ampia depressione nord Atlantico in spinta sull'Europa occidentale e successivamente nel Mediterraneo. E' evidente che l'eventuale ingresso di una depressione andrebbe a creare uno sconquasso incredibile anche perché si verrebbe dall'ennesima intensa ondata di caldo.

Situazione da seguire con molta attenzione e che confidiamo di approfondire giorno per giorno nei vari approfondimenti.

