Meteo con temperature in aumento, Caldo Africano, durata

Situazione meteo ed evoluzione: l'anticiclone delle Azzorre ha ormai sostituto il suo stretto parente nord africano, costretto a scendere verso le sue terre di origine. Il clima ha finalmente assunto un aspetto decisamente più normale ma soprattutto ci siamo lasciati alle spalle quella fastidiosa sensazione di forte afa dovuta all'elevato tasso di umidità.

Tuttavia, questa nuova parentesi gradevole, pare non durerà a lungo. Dalle nostre ultime elaborazioni, viene confermato infatti un avvicinamento dell'anticiclone africano con l'inizio della prossima settimana che potrebbe aprire le porte ad un ritorno del grande caldo sul nostro Paese unito ad una persistenza del tempo stabile.

Il suo principale obbiettivo, sempre secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo, sembra essere l'area centro meridionale italiana, mentre il Nord potrebbe rimanere ai margini, pur facendo registrare ugualmente un deciso aumento termico.

Se questo possibile scenario troverà ulteriori conferme, già da martedì 20 Agosto le temperature potrebbero schizzare verso nuovi picchi di 38-40°C al Sud, sulla Sardegna e su alcuni tratti interni del Centro come in Toscana e in Umbria. Il tutto ovviamente condito da condizioni meteo piuttosto stabili e tranquille.

Al Nord Italia invece, non si dovrebbero raggiungere punte così elevate, e i termometri si potrebbero fermare intorno ai 34-35°C in pianura (valori comunque elevati per il periodo), questo a causa di una maggior ingerenza delle correnti più miti atlantiche le quali, per altro, potrebbero favorire una maggior tendenza temporalesca pomeridiana sui rilievi, che potrebbe espandersi anche in alcune aree di pianura.

Ma quanto durerà questa ennesima fase di caldo africano?

L'afflusso d'aria meno calda già presente sulle regioni settentrionali, potrebbe farsi più deciso e dilagare ulteriormente tra mercoledì 21 e giovedì 22 quando è atteso un generale calo termico al Nord e marginalmente al Centro con qualche temporale in più sui rilievi del Nord e localmente su alcuni tratti della dorsale appenninica centrale.

In seguito, da venerdì 24 l'anticiclone africano comincerà lentamente a perdere di energia anche al Sud, inoltre nel successivo Weekend, tutta l'Italia dovrebbe tornare a condizioni climatiche nuovamente normali grazie anche ad un rinnovato ritorno dell'anticiclone delle Azzorre.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

