Meteo venerdì 16 agosto e weekend con tanto SOLE e ritorno del CALDO

Torna ad espandersi l'anticiclone sull'Italia e questo è garante di condizioni meteo perlopiù stabili e soleggiate. Continua l'afflusso di correnti più fresche settentrionali, con ventilazione anche sostenuta che ha posto fine al caldo afoso dei giorni precedenti.

Il contesto climatico attuale è ancora gradevole, caratterizzato da temperature nella norma e con caldo senza eccessi. Tuttavia, il rafforzamento dell'anticiclone e l'attenuazione dei venti da nord saranno congeniali ad un imminente nuovo rialzo delle temperature.

Meteo previsto di nuovo CALDISSIMO, ritorno dell'Anticiclone Africano

La colonnina di mercurio si riporterà al di sopra della norma nel corso del weekend. Questa rimonta anticiclonica sul Mediterraneo si avvarrà gradualmente di un nuovo contributo del promontorio di matrice nord-africana.

Le temperature, in risalita, riporteranno caldo da piena estate, sebbene ancora senza particolari eccessi, con qualche punta attorno ai 35 gradi attesa su aree interne del Centro-Sud, solo a partire da domenica quando le ingerenze africane diverranno sempre più evidenti.

Meteo: verso un Weekend di bel tempo. Poi torna il grande caldo

Ma vediamo in sintesi il tempo previsto per domani, venerdì 16 agosto, e per il weekend. E' previsto l'ulteriore consolidamento dell'anticiclone, che porterà ad un venerdì decisamente assolato un po' su tutta l'Italia.

Da segnalare solamente dei residui addensamenti sul Nord-Est con qualche isolato possibile rovescio, nelle prime ore della giornata, tra Veneto, Friuli e ferrarese. Altrove tanto sole, salvo velature e qualche nube di poco conto al pomeriggio in Appennino.

Avremo ancora più sole nel corso del fine settimana e soprattutto sabato i cieli saranno privi di nubi significative, anche sulle zone di montagna. Da evidenziare per domenica la possibilità qualche temporale, entro sera, sulla cerchia alpina, con fenomeni più probabili sui settori occidentali.

Il caldo tornerà a farsi gradualmente sentire nel weekend soprattutto al Centro-Sud, per nuovi flussi di correnti nord-africane. In questa fase non si avranno comunque eccessi e solo da domenica sono attese le prime punte di 34/35 gradi.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina