METEO per FERRAGOSTO con il sole, ma anche qualche TEMPORALE. Dettagli

Attualmente siamo dinanzi ad una fase di meteo ancora parzialmente movimentato, ma in rapido miglioramento e giusto in tempo per garantire una giornata di Ferragosto ideale con tanto sole ovunque e peraltro con clima decisamente gradevole.

Dopo i violenti temporali avuti tra Triveneto ed Emilia Romagna, rovesci sparsi sono sfilati nelle ultime ore anche lungo le Adriatiche e la dorsale appenninica accompagnando il definitivo dilagare delle correnti fresche settentrionali, con lo stop al caldo africano anche all'estremo Sud.

Meteo FERRAGOSTO con il sole, poi dal WEEKEND torna il CALDO

La ventilazione localmente sostenuta da nord-ovest ha ulteriormente aiutato a spazzare via anche l'afa. La fase più instabile, con locali rovesci in rotta fin verso le regioni meridionali, è assolutamente passeggera ed effimera, con miglioramento dovuto al ritorno dell'alta pressione da ovest.

Meteo Italia, ecco il refrigerio di FERRAGOSTO, stop CALDO africano

Vediamo più nel dettaglio quello che è il meteo previsto per domani, giorno di Ferragosto. Si preannuncia una giornata festiva tutto sommato soleggiata, al più una residua variabilità potrà indugiare al Sud, con locali piovaschi in rapida attenuazione sulle coste adriatiche pugliesi.

Qualche debole precipitazione è attesa anche sul Basso Tirreno tra Calabria meridionale e messinese, mentre al pomeriggio isolati rovesci interesseranno i rilievi calabri, specie la Sicilia. Altrove tempo perlopiù soleggiato nella prima parte del giorno, salvo qualche nube irregolare al Nord, specie in Liguria con possibili piovaschi.

Disturbi tra pomeriggio e sera sulle Alpi e Prealpi, dove si potranno avere temporali più probabili sui settori centro-orientali tra Lombardia e Triveneto. Gli acquazzoni si limiteranno alle aree montuose e tenderanno ad attenuarsi con l'arrivo della notte.

Per Ferragosto i venti spireranno in genere nordoccidentali, di intensità perlopiù moderata e ciò farà sì che le temperature si mantengano su valori accettabili. In pieno giorno, solo in qualche località si raggiungeranno picchi di 31-33 gradi, in ogni caso con tassi d'umidità molto bassi e assenza di afa.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

