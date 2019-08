Meteo: verso un Weekend di bel tempo. Poi torna il grande caldo

Situazione meteo ed evoluzione: dopo un Ferragosto piuttosto tranquillo e gradevole su gran parte del Paese, l'anticiclone delle Azzorre ci accompagnerà sicuramente anche per tutto il corso del fine settimana.

Tra sabato e domenica infatti, lo scenario meteorologico generale si manterrà piuttosto stabile su tutta l'Italia a parte qualche timido disturbo pomeridiano a ridosso dei rilievi alpini dove non sono da escludere improvvisi rovesci e qualche isolato temporale.

Dal punto di vista termico segnaliamo invece alcuni cambiamenti. Sabato le temperature cominceranno a salire ad iniziare dai versanti tirrenici e dal Sud. Domenica i termometri guadagneranno qualche grado anche al Nord. Tuttavia, sull'Italia, il caldo rimarrà moderato e soprattutto ancora senza eccessi.

Le cose potrebbe invece cambiare con l'inizio della nuova settimana. Un nuovo avvicinamento dell'anticiclone africano potrebbe aprire le porte ad un ritorno del grande caldo sul nostro Paese. Il suo principale obbiettivo, almeno secondo le ultime elaborazioni, sembra essere l'area centro meridionale italiana, mentre il Nord potrebbe rimanere ai margini pur facendo registrare ugualmente un deciso aumento termico. Qui, ben presto si percepiranno di nuovo gli effetti di nuove aree temporalesche provenienti dalla Francia, e potrebbero dare origine a violentissimi temporali come avvenuto gli scorsi giorni.

Se le cose andranno come appena descritto, già da martedì 20 Agosto le temperature potrebbero schizzare verso nuovi picchi di 38-40°C al Sud, sulla Sardegna e su alcuni tratti interni del Centro. Ma in alcune aree interne, la colonnina di mercurio salirà ben oltre, e stavolta si ipotizzano picchi di 45°C nelle aree più soggette della Sardegna e forse della Sicilia.

Al Nord Italia non si dovrebbero raggiungere punte così elevate e i termometri si potrebbero fermare intorno ai 35-36°C, anche se in Emilia Romagna non sono da escludere picchi di 38°C.

Difficile a tutt'oggi ipotizzare quanto durerà questa ennesima ondata di caldo africano. Secondo alcuni centri di calcolo potrebbe avere vita breve e lasciare spazio ad una prima seria rottura intorno al 24-25 del mese con l'arrivo di una seria fase temporalesca ad iniziare dal Nord Italia. Successivamente, il grande caldo potrebbe lasciare anche il Centro ed il Sud entro i 26-27 di Agosto.

Stante l'ampia distanza temporale, sarà dunque necessario aspettare ulteriori aggiornamenti prima di prepararci all'ennesima sudata.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

