Meteo Sud Italia: piogge, il ritorno

Non giungono affatto buone notizie per il meteo delle regioni meridionali: dal punto di vista delle precipitazioni, ci sarà una totale mancanza di piogge ancora per molto tempo.

Purtroppo il Meridione versa in una situazione critica, con piogge che oramai latitano dal mese di maggio, a parte l'unico fronte organizzato del 16 luglio (che però ha portato precipitazioni e fenomeni temporaleschi abbastanza irregolari, sebbene particolarmente intensi).

Proponendo la tecnica delle previsioni meteo ENSEMBLE, ho mostrato due città del meridione, Lecce e Agrigento, che non vedranno una goccia d'acqua per molti giorni. Ho selezionato arbitrariamente le due città, e il discorso complessivo andrebbe bene per qualsiasi altro capoluogo del Meridione e delle Isole Maggiori.

Ensemble per Lecce e Agrigento, a cura di Wetterzentrale.de.

Come si può notare dai grafici, avremo un caldo più intenso per le regioni del sud est e più tipico del periodo per la Sicilia, ma il comune denominatore sarà la totale assenza di piogge non solo per ambedue le città, ma per tutto il Meridione italiano e buona parte del Centro Italia.

Solo il Nord potrebbe avere qualche precipitazione occasionale, ma ovviamente la crisi idrica continua a diventare sempre più grave al Sud: il meteo, infatti, non proporrà occasione di pioggia ancora per molto tempo.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina